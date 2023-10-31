分析藍白合癥結點 學者陳方隅點出5大問題
〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨總統參選人、黨主席柯文哲，昨（30日）首次和國民黨主席朱立倫召開政黨協商會議，東吳大學政治系助理教授陳方隅對於「藍白合」的問題進行分析，直指當中存在5大問題。
陳方隅在臉書表示，首先的問題就是柯文哲長期一直強調「藍綠一樣爛」，但現在該如何說服外界自身跟國民黨的合作。陳方隅說，其實柯P一直都有跟國民黨地方派系合作，差不多2015至2016年之間就開始跟雲林張家來往，後面又跟鍾東錦、沙鹿顏家走在一起，「所謂新政治其實是不折不扣的謊言」。
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陳方隅指出，第2個問題就是過去長期的獨裁政黨卻跑出來談民主改革，實在是諷刺。陳方隅說，藍白政客不斷聲稱台灣目前是獨裁、一黨獨大，但這在政治學上面是非常錯誤的觀念。
陳方隅表示，「一黨獨大」指的是獨裁國家底下，不允許政黨競爭，只能有一個政黨存在，而台灣很顯然並不是這樣，不然藍白兩個政黨都不會被允許存在。
陳方隅指出，就算要說是「一黨優勢」，台灣也完全不符合政治學家的標準，例如必須要某個政黨好幾次選舉穩定贏在野黨10%以上的選票，而民進黨才完全執政8年，而且每次都贏不多，距離一黨優勢還非常遙遠。
陳方隅認為，如果要擔心哪個黨有優勢，那麼國民黨在地方政府的巨大優勢，或許更需要民眾的關心，畢竟台灣22個縣市藍白一共執政17個，議長國民黨12名、副議長也有13名，更不用說無黨籍絕大多數都是親國民黨的，民進黨的正副議長則只有6名。
陳方隅指出，第3個問題在於藍白強調要避免「贏者全拿」，強調要有閣揆同意權，亦即加強立法院對總統的制衡，但假如藍白贏得總統選舉，那也一樣會出現「贏者全拿」的狀況。
陳方隅說，藍白提出這種意見，其實就是在假設民進黨參選人賴清德一定會贏，只是為總統選戰的敗選舖路罷了，顯然不是為了什麼理想，所謂的「打倒民主獨裁」完全是標準的稻草人論點，因為台灣根本就不是民主獨裁。
陳方隅表示，從全世界各種民主指標來看，台灣都是完全的自由民主國家，而且排名都是名列前矛，另一方面來說，民進黨執政下有許多法案因為在野黨的反對，最後無法推行，例如有關數位中介服務法、全民防衛動員準備法的修法等等，從中顯示在野黨的強力反對也有制衡能力。
陳方隅指出，第4個問題在於台灣現在是半總統制的國家，但藍白一直希望走向內閣制，主張要有內閣閣員的同意權等等，不過，半總統制國家或總統制國家的制衡，並不是人事上的制衡，而是在政策、法案、預算等各方面。
陳方隅說，在內閣制底下才會需要強調人事同意權，因為所有內閣閣員都必須來自國會多數黨或多數聯盟，但台灣本來就不是內閣制的國家，並不是說只要有可以反對總統的工具就全部要拿來用。
陳方隅指出，第5個問題在於藍白強調「在兩岸方面，恢復台海和平與穩定」，台灣大選時每個總統候選人向來都不能迴避兩岸問題，但他想詢問藍白有沒有把中共解放軍對台海的威脅視為威脅、怎麼面對中國方面一直不斷推進的統一進程、是否要繼續強化國防。
陳方隅表示，目前的執政黨（指民進黨）與藍白這兩個政黨比起來，在外交政策與兩岸政策上面有非常明確區別，政黨輪替雖然是促進政黨進步的重要機制，但台灣現在如果出現政黨輪替，同時也代表對美、中的政策會有超級大轉變，而這對於遭到中共巨大威脅的台灣人來說，無疑會帶來極大的不確定性。
陳方隅認為，藍白合不能只討論要如何拉下民進黨、限制總統權力，在重大議題的表態與主張也必須要接受檢視，對於選民來說仔細了解各陣營的具體政策主張才是最重要的。