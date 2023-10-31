分析藍白合癥結點 學者陳方隅點出5大問題

民眾黨總統參選人柯文哲和國民黨主席朱立倫昨首次召開政黨協商會議，學者陳方隅認為藍白合當中存在幾個問題。（資料照）

2023/10/31 15:38

〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨總統參選人、黨主席柯文哲，昨（30日）首次和國民黨主席朱立倫召開政黨協商會議，東吳大學政治系助理教授陳方隅對於「藍白合」的問題進行分析，直指當中存在5大問題。

陳方隅在臉書表示，首先的問題就是柯文哲長期一直強調「藍綠一樣爛」，但現在該如何說服外界自身跟國民黨的合作。陳方隅說，其實柯P一直都有跟國民黨地方派系合作，差不多2015至2016年之間就開始跟雲林張家來往，後面又跟鍾東錦、沙鹿顏家走在一起，「所謂新政治其實是不折不扣的謊言」。

請繼續往下閱讀...

陳方隅指出，第2個問題就是過去長期的獨裁政黨卻跑出來談民主改革，實在是諷刺。陳方隅說，藍白政客不斷聲稱台灣目前是獨裁、一黨獨大，但這在政治學上面是非常錯誤的觀念。

陳方隅表示，「一黨獨大」指的是獨裁國家底下，不允許政黨競爭，只能有一個政黨存在，而台灣很顯然並不是這樣，不然藍白兩個政黨都不會被允許存在。

陳方隅指出，就算要說是「一黨優勢」，台灣也完全不符合政治學家的標準，例如必須要某個政黨好幾次選舉穩定贏在野黨10%以上的選票，而民進黨才完全執政8年，而且每次都贏不多，距離一黨優勢還非常遙遠。

陳方隅認為，如果要擔心哪個黨有優勢，那麼國民黨在地方政府的巨大優勢，或許更需要民眾的關心，畢竟台灣22個縣市藍白一共執政17個，議長國民黨12名、副議長也有13名，更不用說無黨籍絕大多數都是親國民黨的，民進黨的正副議長則只有6名。

陳方隅指出，第3個問題在於藍白強調要避免「贏者全拿」，強調要有閣揆同意權，亦即加強立法院對總統的制衡，但假如藍白贏得總統選舉，那也一樣會出現「贏者全拿」的狀況。

陳方隅說，藍白提出這種意見，其實就是在假設民進黨參選人賴清德一定會贏，只是為總統選戰的敗選舖路罷了，顯然不是為了什麼理想，所謂的「打倒民主獨裁」完全是標準的稻草人論點，因為台灣根本就不是民主獨裁。

​陳方隅表示，從全世界各種民主指標來看，台灣都是完全的自由民主國家，而且排名都是名列前矛，另一方面來說，民進黨執政下有許多法案因為在野黨的反對，最後無法推行，例如有關數位中介服務法、全民防衛動員準備法的修法等等，從中顯示在野黨的強力反對也有制衡能力。

​陳方隅指出，第4個問題在於台灣現在是半總統制的國家，但藍白一直希望走向內閣制，主張要有內閣閣員的同意權等等，不過，半總統制國家或總統制國家的制衡，並不是人事上的制衡，而是在政策、法案、預算等各方面。

​陳方隅說，在內閣制底下才會需要強調人事同意權，因為所有內閣閣員都必須來自國會多數黨或多數聯盟，但台灣本來就不是內閣制的國家，並不是說只要有可以反對總統的工具就全部要拿來用。

陳方隅指出，第5個問題在於藍白強調「在兩岸方面，恢復台海和平與穩定」，台灣大選時每個總統候選人向來都不能迴避兩岸問題，但他想詢問藍白有沒有把中共解放軍對台海的威脅視為威脅、怎麼面對中國方面一直不斷推進的統一進程、是否要繼續強化國防。

​陳方隅表示，目前的執政黨（指民進黨）與藍白這兩個政黨比起來，在外交政策與兩岸政策上面有非常明確區別，政黨輪替雖然是促進政黨進步的重要機制，但台灣現在如果出現政黨輪替，同時也代表對美、中的政策會有超級大轉變，而這對於遭到中共巨大威脅的台灣人來說，無疑會帶來極大的不確定性。

陳方隅認為，藍白合不能只討論要如何拉下民進黨、限制總統權力，在重大議題的表態與主張也必須要接受檢視，對於選民來說仔細了解各陣營的具體政策主張才是最重要的。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法