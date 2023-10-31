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迅雷不及掩耳 澎管處長許宗民突然異動

澎管處長新卸任處長交接，原副座洪志光接任處長。（澎管處提供）

澎管處長新卸任處長交接，原副座洪志光接任處長。（澎管處提供）

2023/10/31 14:16

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕交通部觀光署澎管處長許宗民，今（31）日突然傳出職位異動，轉任雲嘉南濱海管理處，並立即在交通部觀光署舉辦交接典禮，新任處長洪志光則是由副處長直升，立委楊曜以「低調行事」形容許宗民，5年來在澎湖多次共同會勘，竟無法好好共餐，突然調職令人錯愕。

新任澎管處長洪志光，台大土木工程學研究所交通工程組碩士畢業，曾任交通部專員、科長、交通部觀光局北京辦事處、上海辦事處組長、專門委員等職務；另於澎管區歷任課長、技正、副處長、代理處長等職務，兼具中央法規政策擘劃、海外行銷、景區規劃建設等交通、觀光專業與實務，學、經歷完整。公務年資近30年，職務歷練完整，對於推動澎湖觀光發展將可無縫接軌。

洪志光表示，澎管處成立已32年，逐步推動建設澎湖國家風景區各遊憩系統遊客中心、觀光景點遊憩設施、主題展館、浮動碼頭上下岸設施，完善澎湖國家風景區觀光遊憩服務設施。近年更在許宗民處長擘劃下，積極推動永續旅遊、四季主題旅遊、澎湖國際海灣燈光節、澎湖追風音樂節、澎湖跳島101K自行車活動、菊島澎湖跨海馬拉松等活動，參加人數創下歷年紀錄。

楊曜對於許宗民表達高度評價，其5年任期中，接受其建議，果斷地將已經頗具規模的燈光節，轉型為追風音樂節，成功地增加秋冬來澎參與活動的遊客。並配合楊曜要求，將澎湖的特色美食各類海鮮融入跨島馬拉松，在推廣運動的同時成功地推銷了澎湖的在地美食。

由基層起家的新處長洪志光，接下龍頭重任。（澎管處提供）

由基層起家的新處長洪志光，接下龍頭重任。（澎管處提供）

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