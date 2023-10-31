網傳政府賣掉台積電股份 國發會提「4個事實」駁斥

近日網上出現有心人士散播財經專家闕又上數年前在網路節目上談及台積電的假消息影片，國發會特別發聲澄清。（路透）

2023/10/31 00:31

〔即時新聞／綜合報導〕近日網上出現有心人士散播財經專家闕又上數年前在網路節目上談及台積電的重製影片，營造非議政府與台積電的輿論，包括政府賣掉台積電股份等。對此，國家發展委員會週一（30日）晚間特發聲明提出「4個事實」澄清謠言。

國發會30日晚間透過臉書表示，「最近網路上有人再次散播風傳媒『下班經濟學』節目中闕又上先生談到『政府賣掉台積電42%的股份』、『政府應該花5.5兆把台積電全買下來』等，這些說法有誤，國發基金也藉此向大家說明澄清」。

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國發會指出「4個事實」。首先，國發基金持有台積電股數其實都在持續增加，「國發基金於1986年成為台積電創始股東以來，持股數從6653萬股成長到16.537億股，主要是因為公司持續成長、股份增加，但也使得國發基金持股比例相對降低至6.38%。另外，政府若全數買下台積電，會讓台積電成為國營事業，反而不利於提升公司競爭力與經營彈性」。

第二，2016年以來國發基金並未釋股台積電，「自1992年原始股東菲利浦公司行使買回後，國發基金僅於1998至2005年間，因應國際情勢及政府財政調度而釋股，2005年以後至今未再釋股。國發基金目前仍為台積電公司單一最大股東，持續扮演協助公司長期穩定經營的角色，默默守護台積電」。

第三，最近一次編列預算釋股為2014年，「2014年馬政府時期，為因應政府財政吃緊，預計約釋股1.77億股，編列213億4694萬『歲入』。然而在立法院審查預算時，被朝野立委反對，預算刪除後並未出售股票」。

第四，2016年至今是台積電及國發基金表現最亮眼的時刻，「台積電持續成長、獲利表現亮眼，股價從2016年5月20日的148.5元至2023年10月27日股價已成長至533元，且近八年公司配發給國發基金的股利達1173.69億元，是公司成立以來累積至今配發給國發基金股利總額的68%，同時國發基金近七年的盈餘也高達1371.42億，績效表現亮眼」。

最後國發會強調，「被重製後的網路影片須多加查證！經查證比對，被重製的影片為風傳媒2018年10月「上班經濟學」網路節目片段，後製者還刻意加上『當家的敗家』、『民進黨政府這6年搞掉台積電』、『半導體拜拜』等聳動文字，意圖誤導大眾，相信這些也不是闕又上先生發言的本意。國發會提醒，請勿輕信來源不明的影片，也麻煩大家幫忙澄清」。

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