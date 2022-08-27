網稱美援疫苗「台積電要求給的」 外交部斥斷章取義、用心惡毒

去年6月20日美國贈我250萬劑莫德納疫苗抵台，時任衛生福利部長陳時中（右）與時任美國在台協會處長酈英傑（左）親赴桃機迎接。（資料照，記者朱沛雄攝）

2022/08/27 18:52

〔記者楊丞彧／台北報導〕網路消息引用去年6月29日《路透》報導指稱，美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）向媒體證實台積電曾向美方尋求疫苗，並藉此扭曲解讀美國捐贈給我國的250萬劑莫德納疫苗，是台積電要求美國給的，而非我國政府努力爭取而來。外交部今（27）日表示，對這種惡意扭曲事實、否定政府努力，並藉以打擊外交人員士氣的網路流言予以嚴正譴責。

外交部指出，該篇網路消息刻意扭曲報導原意，是百分之百惡意且惡質的假消息。事實上，雷蒙多從來沒有發言表示美國捐贈的250萬劑莫德納疫苗與台積電有任何關係；而台積電所購買的疫苗則是一直鎖定BNT，因此兩者也風馬牛不相及。更何況白宮發言人莎琪（Jen Psaki）也在去年6月29日的記者會中，公開否認有關「以晶片換疫苗」的說法。

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外交部說，台美自前年疫情爆發以來，即密切攜手抗疫。我國政府自疫情初始，即陸續捐贈美國各界數百萬片口罩及多項醫療物資，獲得包括美國白宮國安會在內的各方公開感謝。

外交部指出，去年因中國惡意干預我國疫苗採購程序，政府積極透過各種管道爭取採購或援贈疫苗。在爭取美國協助方面，雙方經多次在台北及華府的密集協商，白宮於去年6月3日宣布將提供700萬劑疫苗，給包含台灣在內的亞太地區國家，於6月6日由美國聯邦參議員達克沃斯、蘇利文及昆斯專程來台灣宣布捐贈我國75萬劑莫德納疫苗；美國捐贈的莫德納疫苗接續在6月20日運抵台灣，劑量更大幅提升為250萬劑，充分顯示美國對台灣的支持，與在逆境中更顯堅定的友誼。

外交部說，在兩年多的疫情中，中國不斷的惡劣干擾與阻撓，是我國在這場為保護民眾生命安全而拼命設法取得疫苗的戰役裡，所遭遇最嚴重的阻礙與挑戰。而經過我國政府全體及外交團隊透過各種管道不眠不休的努力，終於促成美國、日本、立陶宛、斯洛伐克、捷克、波蘭等國陸續捐贈台灣疫苗；也在政府及包括台積電在內的民間機構積極採購之下，台灣的疫苗數量終於逐漸滿足所需。

外交部重申，在這個過程中，所有人的努力都不應抹滅。而面對這堅苦的奮鬥過程，有心人士卻惡意扭曲一篇去年的報導，用以再度抹黑疫苗捐贈，故意斷章取義、誤導視聽、攻擊政府公信力及國際友人的支持情誼，其用心至屬惡毒。

對此，外交部予以嚴正譴責，並再次提醒民眾，在境外敵對勢力不斷進行網路攻擊、對民主台灣發動認知作戰之際，切勿聽信或傳播不實的假訊息，以免成為境外敵對勢力對台灣進行認知戰的工具及散播媒介。

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