解析藍白共同聲明 藍營意見兩極 他想到國共內戰……

國民黨主席朱立倫、民眾黨主席柯文哲進行藍白政黨協商。（記者林欣漢攝）

2023/10/30 22:13

〔記者林欣漢／台北報導〕藍白政黨協商今發表4點共同聲明，包括進行台灣第三波民主改革、重啟兩岸對話、總統應赴立法院國情報告、兩黨同意將立委席次最大化，但總統人選產生方式仍待談。有藍委樂觀其成，但前藍委陳學聖直言，最核心的正副總統如何組合，依然是團迷霧，這段時間民眾黨主席柯文哲的言行，讓他想到國共內戰，共產黨弱的時候，就和國民黨談，反之，共產黨強的時候，就打國民黨。結果在打打談談中，國民黨為了大局，贏了抗日，卻將江山拱手讓給共產黨。

陳學聖指出，朱柯會上場，大家的感覺是，外圍的都易有共識，但最核心的正副總統如何組合，卻依然是團迷霧，可是這卻是最根本。他深信國民黨主席朱立倫推藍白合，一直在堆疊善意，但卻考驗柯文哲是否也誠意十足。

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陳學聖表示，柯文哲現在和國民黨的打打談談，真的好熟悉，會不會又歷史重演，是很多人慢慢浮現的憂心和焦慮。他認為，國民黨目前應有破局的準備，才可能成局，同時要有最壞的打算，才可能有最好的結果。

藍委林思銘說，他對兩黨理念性上的高度共識表示樂觀其成。他舉例，過去幾年立法院單獨過半的結構，導致很多法案與預算審查，被粗暴地透過人數優勢強行碾壓，舉例來說大家很關心的食安議題，在野黨都是主張嚴格審查，甚至過去萊豬應該被禁止進入校園的法案，被民進黨直接多數暴力否決。

林思銘表示，在很多預算審查的過程中，明明很多不合理的預算使用，提出監督審查，也會被民進黨強勢否決，因此如果未來能夠在野合作推動相關政治制度改革，深化民主發展，他樂觀其成。

「柯文哲如果想要成功整合藍白合，就必須尊重侯友宜。」藍委賴士葆表示，柯文哲的黨規模比較小，較靈活且彈性，「他一個人說話就算」，相反國民黨主體大、相對彈性小，這是現實問題，但柯文哲也要認清整體局勢，藍營基層對柯文哲那種好像很看不起侯友宜的態度，非常不以為然，甚至是炸鍋。

藍委吳怡玎也說，距總統登記及投票時間越來越近，希望兩邊都很有誠意的進行協商，現在開始有基層民眾覺得藍白合希望渺茫，藍營內部也有「那就戰到底」的聲音，但她還是希望藍白合能夠成功，達成政黨輪替。

立法院國民黨團書記長謝衣鳯則表示，確實有基層的想法是談不攏的話，不用硬要合作，可以一戰，但她相信雙方都期待台灣第一次出現由多個政黨組成的聯合政府。目前台灣大部分民眾都期待政黨輪替，兩黨都要尊重民意，尋求最大公約數，選前好好合作，選後才有機會組成聯合政府。

藍白政黨協商後發表4點共同聲明，包括進行台灣第三波民主改革、重啟兩岸對話、總統應赴立法院國情報告、兩黨同意將立委席次最大化，但總統人選產生方式仍待談。（記者林欣漢攝）

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