不認同徐春鶯沒資格進立院 謝國樑：忠於國家要看行為而非來自哪裡

針對民眾黨不分區立委名單有中國配偶徐春鶯，引起質疑。基隆市長謝國樑今天說，中國配偶取得身分證後，如果說她沒有條件或資格進入立法院，他對此實在是不能認同。 （記者俞肇福攝）

2023/10/30 19:47

〔記者俞肇福／基隆報導〕民眾黨不分區立委名單，外傳有中國配偶徐春鶯，引起各界不同的聲音。基隆市長謝國樑今天脫稿說，中國配偶取得身分證後，如果說她沒有條件或資格進入立法院，他對此實在是不能認同。謝國樑強調，是不是忠於中華民國，是要看她的行為，而不是看她從哪裡來，或看她的身分。

基隆市政府11月7日將在基隆長榮桂冠酒店舉辦「國際移民論壇 in KEELUNG」，謝國樑今天出席論壇宣傳活動時說，希望邀集相關領域專家學者，共同就國家發展、城市施政兩個層面，探討國際移民議題，認知移民對台灣人口結構及產業的重要性，促進不同族群相互理解。

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民眾黨傳聞將提名徐春鶯擔任不分區立委，徐的中國出生與成長背景和經歷，遭受抨擊。謝國樑今天出席「國際移民論壇 in KEELUNG」宣傳活動，上台致詞時有感而發。

謝國樑表示，外籍配偶來台灣4年才能申請身分證，中國配偶卻要6年。中國配偶多這2年本來已經很不合理，但是這是政府的政策，不過如果說取得身分證的中國配偶，沒有條件或沒有資格進入立法院，他實在是不能認同。

謝國樑介紹台下的基隆市政府綜合發展處長林麗蟬，是中華民國第一位，也是目前唯一曾經擔任立委的新住民。謝國樑說，林麗蟬從柬埔寨過來，在台灣生活了20幾年，完全融入台灣，台語講得「比我還要輪轉（流利）」，但「這個就是愛台灣的一種表現嘛。大家說對不對？」台下民眾以熱烈掌聲回應。

謝國樑認為，不要因為是中國配偶的身分，就不讓對方做立法委員，只要取得了中華民國身分證，成為中華民國的國民，大家都要一致公平的對待。

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