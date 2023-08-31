趙怡翔找陳時中站台 替苗博雅、王閔生拉票高喊團結台灣

民進黨台北市議員趙怡翔今晚舉辦地方後援會，並邀請民進黨大安區立委參選人苗博雅、民進黨文山區立委參選人王閔生一同參加活動。（趙怡翔辦公室提供）

2023/08/31 23:46

〔記者楊心慧／台北報導〕民進黨台北市議員趙怡翔今晚舉辦地方後援會，並邀請民進黨大安區立委參選人苗博雅、民進黨文山區立委參選人王閔生一同參加活動，除報告自己第一期的工作報告外，更替兩人拉票，另包含僑委會副委員長阮昭雄、前衛福部長陳時中、前民進黨主席卓榮泰都到場支持，盼能將優秀的立委參選人送進立法院，希望大家能支持副總統、民進黨主席賴清德，現場更高喊口號「團結台灣」。

趙怡翔在今年度台北市議會第一會期開了146場地方會勘，推動實體人行道、行穿線更新及變電箱移置等，還有53場協調會、567次選民服務及法律諮詢，質詢包含城市外交、台北觀光成效差、要求市府優先改善危險路段等；趙怡翔更感謝選民的支持，接下來仍會為地方爭取更多建設。

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將議員的位子交接給趙怡翔的阮昭雄除肯定趙的表現，也希望大家能支持賴清德、苗博雅、王閔生；阮昭雄表示，近期開僑務委員會議，有很多僑務委員從國外回來，說很多人擔心，台灣是否會戰爭，但今年及去年，台灣外資投資創15年來的歷史新高，如果台灣危險性高，外資不會來台灣投資。

阮昭雄強調，過去總統蔡英文走穩健有效的策略，這7年多來有不少好政策及政績，政策需要延續，讓台灣繼續和國際接軌，希望大家能繼續支持賴清德，苗博雅及王閔生等年輕人絕對可以在立法院爭取更多建設，有信心未來絕對可產生優秀的立委，拜託大家的支持。

陳時中表示，一旦失去民眾，台灣恐怕就會失去未來，因此要做總統的人就相當重要，賴清德副總統有很多想法，對兩岸的政策很清楚，能夠把台灣顧好，且穩定而有原則，希望大家能支持賴副總統，以及兩位優秀的立委參選人王閔生及苗博雅。

卓榮泰表示，政治工作是一代代傳承，趙怡翔是10年前的阮昭雄，阮昭雄是10年前的卓榮泰，從趙怡翔要競選議員時，他就和曾叮囑趙，要憑過去經驗，展現和所有新生代議員不同的腳色，要在國際外交領域上有開拓的能力，趙怡翔真的成為議會的外交家，他希望未來能更讓台灣走出國際，讓世界擁抱台灣，也盼大家能完成趙怡翔的心願，讓賴副總統、苗博雅、王閔生能順利當選。

王閔生、苗博雅也肯定趙怡翔是優秀的議員，關心地方大小事；至於面對對戰立委賴士葆，王閔生則表示，他在2014年曾針對萬隆變電所地下化辦理10次協調會，最後爭取到，但過去賴士葆都沒做過，賴掛的看板僅宣傳刪多少預算，卻沒說自己爭取多少預算，為地方爭取什麼建設，他則會努力爭取大家支持，希望藉這次機會翻轉文山區。

王閔生說，大安區推出頭腦清楚論述清晰的苗博雅，議會的表現相信大家都在新聞能夠看到，知名度也比他更高，希望大家可以支持他和苗博雅，給他們機會能夠進到立法院。

苗博雅指出，王閔生和賴士葆相比，無論政績、地方大小建設都非常用心，相信不需看政黨，只需看政見、政績及人文特質就能投票，她也相信自己能比羅智強更適合做立法委員，畢竟大家都知道前議員羅智強沒做完任期，就跑去選桃園市長，現在又跑回來大安區選立委，對於這樣的人，應該讓他更自由自在，讓他可以選他想選的地方，大安區立委就交給苗博雅。

苗博雅也說，她過去和王閔生、阮昭雄，以及她最尊敬最優秀戰力最強的簡舒培學習，在大安區做了超過五千個服務案件，對大安區的感情比羅智強更深，拜託大家讓苗博雅前進立法院，並讓論述最清晰的賴清德高票當選。

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