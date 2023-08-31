青年大使出任務！赴聖露西亞交流授旗 吳釗燮難忘美景喊：都沒揪

外交部長吳釗燮授旗給即將到聖露西亞交流的國際青年大使。（記者田裕華攝）

2023/08/31 18:09

〔記者楊丞彧／台北報導〕為鼓勵我國年輕世代赴海外交流、拓展國際視野、宣介台灣，深化我國與友邦雙向交流，外交部持續辦理「國際青年大使交流計畫」，本年度40名成員即將到加勒比海友邦聖露西亞拜會交流10天，今天（31）授旗。聖露西亞駐台大使路易斯（Dr. Robert Lewis）讚賞本計畫強化兩國之間人與人交流；外交部長吳釗燮也盛讚聖露西亞之美令人難忘，還開玩笑地說：「怎麼都沒問我要不要一起去！」

外交部說明，今年徵選的40名國際青年大使，除了網羅具備英語宣介、文化才藝專長的學子，考量聖露西亞的核心產業是觀光和農業，而且台灣技術團在聖露西亞耕耘多年，輔導當地種植、推廣多元農作物，因此，外交部今年首度攜手勞動部，遴選4名具廚藝專長的技職國手，盼能藉由結合台、露兩國元素的創意料理，進一步拉近兩國人民友誼。

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吳釗燮致詞時說，外交部自2009年起展開「國際青年大使交流計畫」，他總是對年輕朋友的才能感到非常驚豔；在經歷這兩週日以繼夜的培訓後，大使們充分展現出對於此行所做的努力。這趟旅程成員們將與許多露國政府官員、年輕世代、市井小民們交流，他期盼藉由這樣的交流拉近台露兩國距離，也盼透過青年大使邀請露國青年們來台訪問。

吳釗燮也盛讚，聖露西亞自然美景令人難以忘懷，也是電影《神鬼奇航》取景地。他打趣說，在那邊可以看得到美景，但肯定不會碰上海盜，也不會遇到強尼戴普，「不過或許強尼戴普會到那裡度假，那就有機會遇到」。他也幽默地說，別在那逗留太久，以免家人或伴侶等太久！

勞動部長許銘春說，青年大使的多才多藝又充滿活力，讓她深受感動。勞動部今年幸獲外交部邀請，推薦4位國際技能競賽國手一同參與計畫，讓我們國手增加國際視野，也透過技能跟世界交朋友。聖露西亞是台灣堅實的友邦，雙方共享理念與價值，並有豐富的農業與觀光資源。她相信，4位國手將會盡全力與露國人民切磋，也歡迎露國好手來台交流。

而路易斯大使也保證，大家肯定會愛上聖露西亞，這趟旅程更會是永生難忘的回憶。他提到，聖露西亞不大，若青年大使們到了當地，只要報上他的名字，大家都會知道在講誰。

國際青年大使代表林大禾說，為期兩週的訓練下，團員們彼此已經成為一個團結的大家庭。儘管大家彼此背景不同，但有個共同且唯一的目標，就是希望能好好地代表我們的國家。「國際青年大使交流計畫」行之有年，目的就是為我國與共享自由、民主與青年賦權價值觀的全球友人們搭起橋梁。

國際青年大使與外交部長吳釗燮、聖露西亞大使路易斯及勞動部長許銘春開心玩自拍。（記者田裕華攝）

聖露西亞駐台大使路易斯（Dr. Robert Lewis）說，到了當地只要報上他的名字，大家都會知道在講誰。（記者田裕華攝）

外交部長吳釗燮說，聖露西亞是電影《神鬼奇航》取景地，在那邊可以看得到美景，但肯定不會碰上海盜，也不會遇到強尼戴普。（記者田裕華攝）

40名國際青年大使即將到加勒比海友邦聖露西亞拜會交流。（記者田裕華攝）

40名青年大使即將到加勒比海友邦聖露西亞拜會交流。（記者田裕華攝）

銘傳大學親善大使也出席授旗典禮。（記者楊丞彧攝）

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