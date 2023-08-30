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英外委會報告稱我是「事實上獨立」國家 外交部︰感謝對台支持

英國國會下議院外交事務委員會30日公布「Tilting Horizons: the Integrated Review and the Indo-Pacific」報告，圖為報告封面。（取自英國下議院官網）

英國國會下議院外交事務委員會30日公布「Tilting Horizons: the Integrated Review and the Indo-Pacific」報告，圖為報告封面。（取自英國下議院官網）

2023/08/30 14:13

〔記者楊丞彧／台北報導〕英國國會下議院外交事務委員會8月30日公布報告，要求英國政府力抗中國威脅及維護台灣主權，並指出台灣已為「事實上獨立」的國家。對此，外交部今（30）日回應，誠摯歡迎英國國會對印太區域情勢及中國威脅日增的關注，並感謝對台灣地位及國際參與的支持。

外交部表示，英國國會下議院外交事務委員會30日公布一份「Tilting Horizons: the Integrated Review and the Indo-Pacific」報告，針對英國「向印太傾斜」（Indo-Pacific Tilt）政策進行檢討。該報告關注並敦促英國政府對中國採取更積極且一致（whole-of-government）的作為，透過強化嚇阻外交（deterrence diplomacy），及整合安全、國防及外交政策等資源，防止中國對英國主權及利益的威脅。

報告指出，台灣已為事實上獨立的國家，以「中華民國」為名；台灣具備所有構成「國家」的要件，僅缺更廣泛的國際承認。英國政府應協助台灣免於遭受中國武力威脅，並支持台灣自決的權利，呼籲英國政府應仿效美國及日本，加強台英高層互訪、經貿合作及支持台灣參與跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）。

外交部誠摯歡迎英國國會對印太區域情勢及中國威脅日增的關注，並感謝對台灣地位及國際參與的支持。

外交部表示，英國是我國理念相近夥伴，雙方在經貿投資、半導體產業、科技、離岸風電及教育等各項領域深化合作，英國國會下議院外委會主席柯恩詩（Alicia Kearns）及「台英國會小組主席」史都華（Bob Stewart）均於近期相繼率團訪台，充分展現對我國的強力支持。外交部將持續推動與英國各層面交流及合作，促進兩國繁榮及人民福祉。

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