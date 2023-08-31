考試院這屆任期剩1年 黃榮村：要為下一屆奠定良好基礎

考試院這屆任期剩1年，考試院院會安排3週年成果報告。考試院長黃榮村表示，要為下一屆奠定良好基礎。（考試院提供）

2023/08/31 17:36

〔記者林曉雲／台北報導〕考試院這屆任期剩下一年，考試院院長黃榮村今日在院會中表示，過去3年，考試院完成24項立法及修法，且退撫新制公務人員個人專戶制上路、推動高普考專業科目減科、增加部分類科口試、將地方特考五等考試併入初等考試、籌辦離島特考等等，展現考試院積極為國選才的熱情，任期只剩下1年，要將規劃中的變革內容，與社會各界充分溝通，為下一屆奠定良好基礎。

考試院院會今安排「第13屆就職3周年工作成果報告」，秘書長劉建忻及考選部長許舒翔、銓敘部長周志宏等人說明過去一年中完成的29項工作成果。

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黃榮村表示，感謝考試委員與院部會攜手合作，第3年衝出許多成果，包括完成13項立法及修法（就任迄今累計24項）、全面翻修院部會組織法完成組織改造、疫後恢復國際交流與出國培訓等業務，讓更多人了解考試院所扮演的角色。

黃榮村指出，過去考試院在推動考試或人事制度相關調整方案時，常會顧慮部分不同意見而放慢腳步、猶豫不前，但這3年來的施政成果證明，只要將複雜的問題拆解為可處理的部分，並設定優先順序尋求可解決的方案，再強化對用人機關、國會及社會的溝通，最終都會得到認同，剩下的1年任期，應持續觀察社會趨勢的變化，參酌外國相關作法，檢討精進各項考銓保訓制度。

秘書長劉建忻受訪說明，考試院有三個重點，會在未來一年繼續強化，首先是「數位轉型」，未來一年會持續推動擴增電腦化試場，擴大在國考上的運用範圍；推廣以電子證書取代紙本證書的運用；擴大與學界合作運用公務人力資料庫來做循證研究；研議以資安為前提的AI公務運用。

此外，劉建忻表示，考試院會繼續「擴大用人機關參與選才」，持續研議提升口試的採用；針對文官和專技人才的養成需求，和各機關合作探討考試方法精進；強化資深文官參與考試事務。

另，劉建忻說明，考試院致力於「人事法規整修」，在完成個人專戶退撫新制、服務法與保障法等重大法案修正後，未來一年還會繼續盤點研修考績法、契約人員條例等重要人事法案。

考試院任期剩1年，考試院長黃榮村今日表示，要為下一屆奠定良好基礎。（考試院提供）

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