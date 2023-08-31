歐美政要訪台絡繹不絕 外交部預算明年增編近5000萬

歐美政要訪台絡繹不絕，捷克眾議院議長艾達莫娃（見圖）今年3月25日率領約160人超大訪問團來台，同月27日拜會總統蔡英文。（資料照，取自總統府官網）

2023/08/31 06:14

〔記者楊丞彧／台北報導〕我國近年於國際間能見度大增，不僅供應鏈重要性備受矚目，俄羅斯去年全面入侵烏克蘭後，中國對台的文攻武嚇，更讓民主盟友高度警戒，歐美國家政要紛紛以訪問台灣表達堅定支持，也實地了解台灣所受到的各類型威脅。根據外交部中華民國113年度預算書，外交部明年度將持續推動邀訪外賓，預算編列數將增列4845萬元、達4億7446.4萬元。其中，以北美地區外賓最多、歐洲地區外賓增幅最大。

根據外交部送達立院之預算書，外交部明年度編列單位預算為294億4534.8萬元，較本年度減少6億6431.9萬元。其中較大額增減項目分別為，「駐外機構業務」31億9364.8萬元，較本年度增加1億4835.1萬元；「國際會議及交流」編列23億7707.2萬元，較本年度增加2億7589.2萬元。「國際合作及關懷」較本年度減列8億4780.6萬元；「一般建築及設備」也較本年度減少3億159.8萬元。

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預算增列較多部分，「駐外機構業務」較本年度增加1億4835.1萬元，駐外使領單位較今年度增加2處，亞洲、非洲、北美洲及歐洲各增1處；拉美及加勒比海地區則減2處。「駐外使領單位基本行政工作維持」之「其他業務租金」增列7593.5萬元最多。預算書說明，辦公室、館長職務宿舍與事務機器等租金及大樓物業管理費等，計需11億9017.3萬元。

而在「國際會議及交流」歲出方面，近日受關注的「訪賓接待」部分，明年編列4億7446.4萬元，比較今年4億2601.4萬元增列4845萬元。預算書揭示，明年預計邀訪外賓，分別為北美地區833人次、歐洲地區（含歐盟）496人次、亞太地區419人次、拉丁美洲及加勒比海地區210人次、亞西及非洲地區170人次等。與今年相比，歐洲區外賓預計增加60人次最為顯著，北美地區微增2人次；而拉美區減少43人次最多，其次為亞西及非洲區減少15人次。

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