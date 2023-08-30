陳佩琪爆柯若當選要她進總統府當醫生 張博洋：權力到他們家手上多可怕

民眾黨主席、總統參選人柯文哲（左）與妻子陳佩琪（右）。（資料照）

2023/08/30 13:01

〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨總統參選人柯文哲的太太陳佩琪昨爆料，她與柯文哲聊到退休計畫時，柯談到「總統府裡好像有醫務室，我當選後妳可以申請去那邊當醫師」，台灣基進高市議員張博洋抨擊，有一個濫用權力的老公，配上一個理所當然的老婆，權力到他們家手上會多可怕，真是不敢想像。

張博洋在臉書PO文表示，政治工作是一個非常專業的學問，這項專業來自於經驗、人脈、想像力的「累積」，重點是「累積」，不是前者，同時，政治工作也是最容易造成「一人得道、雞犬升天」的行業，因此，當你的家人不用透過「累積」就可以憑空得到影響力的時候，就是他開始被權力沖昏頭的時候。

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張博洋指出，因為是家人，所以他更會直接影響當權者的判斷與應對，所以如何「阻絕」家人有意無意的干預、管太寬，非常重要！這也是他當選議員後，嚴禁家裡任何親戚、長輩干預工作、甚至給意見的原因，因為他相當重視這份工作的專業。

張博洋續指，比起本來就滿腦子「老子最大」，叫老婆來總統府當醫師的柯文哲，更嚴重的其實是完全覺得這沒什麼，還大聲嚷嚷公開寫出來的陳佩琪，權力取得的理所當然，最後就會變成權力濫用的理所當然。

張博洋直言，一個巴掌拍不響，有一個濫用權力的老公，配上一個理所當然的老婆，權力到他們家手上會多可怕，真是不敢想像，一人得道，家人壞掉，這種案例台灣人看的還不夠多嗎？

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