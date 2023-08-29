鍾佳濱與賴清德拍定裝照 27年前兩人一起參選國代模樣曝光

鍾佳濱與賴清德在27年前就一起參選國大，共同為民主打拼。（鍾佳濱服務處提供）

2023/08/29 21:30

〔記者葉永騫／屏東報導〕民進黨屏北立委參選人鍾佳濱今天與總統參選人賴清德拍攝定裝照，鍾佳濱特地將1996年的國大代表選舉公報製成大型看板，與曾同為國民大會代表同事的賴清德主席拍下今昔對比照，展現「不忘初衷」意涵，宣示繼續為民主打拼！

民進黨總統參選人賴清德今天南下高雄，與高雄市、屏東縣立委候選人一同拍攝定裝照，現場除了準備手舉板、加油棒等拍攝道具以外，屏東第一選區立委候選人鍾佳濱更是精心準備，帶著「1996年國民大會代表選舉公報」的大型看板與賴清德拍照。

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鍾佳濱表示，當年與賴清德主席、李昆澤、邱議瑩同為第三屆國代同事時，曾共同爭取「廢除國大」、「18歲公民權」等民主憲政權利，如今27年過去，不僅為自由民主打拼的初心不變。他接著指出，「為民主奮鬥」是民進黨從過去到現在一貫的主張，面對明年一月總統、立委大選，民進黨無論如何都不能輕敵，將持續努力，力求總統勝選、國會過半。

總統參選人賴清德則開玩笑對鍾佳濱說，當年他的政見只有7條，鍾佳濱竟有17條。鍾佳濱則回應，賴清德與27年前的競選照片沒什麼差別，堪稱凍齡，已在屏北地區接連舉辦30場「信賴台灣」屏北系列演講會，邀請了政壇新秀助講，全力協助賴清德搶攻年輕選票，9月16日將舉辦屏北信賴之友大會，賴清德除了表示肯定外，也期待與南部鄉親熱情的見面！

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