台中明年度總預算案拍板！歲出破1770億 年增270億餘元

盧秀燕連任首次總預算案拍板，明年度總預算案破1770億。（記者蘇孟娟攝）

2023/08/29 17:51

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市長盧秀燕連任後首次總預算案拍板，市政會議今日通過113年度總預算案，歲出預算編列1775.71億元創新高，較今年度增加270億餘元，主計處指出，主要因幼兒學前教育補助及長照2.0等不排富，及公務員調薪、警消勤務加給調高等增加，此外，市府續編多項重大建設預算等；盧秀燕說，市府嚴守財政紀律，歲入共1681.21億元，歲入歲出差短94.50億元，舉債是10年來最低，人均負債13.41萬元，是6年來最低。

台中市政府今日市政會議通過113年度總預算案，歲入預算編列1681.21億元，歲出預算編列1775.71億元，歲入歲出差短94.50億元，較今年度減少0.5億元，盧秀燕表示，明年度總預算案經市政會議通過，將函送市議會審議。

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此外，盧秀燕指出，台中市明年度總預算加計附屬單位預算案後，台中市整體預算規模依往年計算方式，113年度為2772.69億元，較112年度2355.22億元，增加417.47億元，但因其中有部分重覆編列，今年採新的會計報表將重覆編列部分扣除，經扣除後整體支出規模淨額為2102.41億元；她強調，僅是扣除重覆對編的預算，台中市明年度整體預算規模並沒有減少。

盧秀燕指出，教科文支出仍佔總預算最多，明年編692億、增加87.52億，占39.01%；第二大支出是社福預算，編列355.06億元，占歲出20%。

針對明年度歲出編列是盧秀燕上任來最高，較去年增加270餘億元，主計處指出，配合幼兒學前教育補助不排富，編101.9億元，長期照顧2.0計畫不排富編73.22億元，另包括公務員調薪4%及警消勤務加給增加。

主計處長林淑勤另指出，明年度歲出預算持續編列各項重大政策及建設，如國際會展中心9億元、台中巨蛋10.93億元、綠美圖5.12億元、大台中及水湳轉運中心20.51億元、雙十政策及公共運輸定期票價優惠計畫27.80億元、東勢-豐原生活圈快速道路用地及工程費22.07億元，又為加強行人用路安全，增列各項路口照明與交通號誌及管制設施養護等，並提出振興經濟節慶計畫，推動在地特色，擴大周邊經濟效益等。

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