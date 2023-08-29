2024總統大選再增1組參選人？ 他們也要拚連署！

正神名黨主席許榮德（右）與佛光大學宗教學研究所長姚玉霜（左）搭檔拚連署，爭取參選2024總統及副總統資格。（圖取自正神名黨臉書專頁）

2023/08/29 17:34

〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕2024總統大選再增一組參選人？正神名黨主席許榮德與佛光大學宗教學研究所長姚玉霜搭檔拚連署，爭取參選總統及副總統的資格。許榮德形容，這是小蝦米拚大鯨魚、平凡人拚財團的一戰。

64歲許榮德過去從事土地開發、砂石事業，曾任兩屆宜蘭縣砂石商業同業公會理事長，是宜蘭縣元心功德會創會理事長，2021年成立正神名黨，現任黨主席。57歲搭檔姚玉霜，英國倫敦大學宗教學系博士，現為佛光大學宗教學研究所所長。

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許榮德認為，1996年民選以來，選舉都是在選財團，國民黨、民進黨、民眾黨背後都有財團支持，正神名黨要展現台灣人的骨氣和勇氣，不募款也不接受捐款，不與財團掛鉤，更重要的就是，台澎金馬不能成為戰場。

許榮德說，為了尋覓總統人選，兩年前曾去找郭台銘，但不得其門而入，後來拜訪姚玉霜，姚雖認同他的理念，但自認無法擔任總統參選人，他因而擔起重擔，兩人搭檔組合；許坦言，現今社會重視個資安全，連署確實是一大挑戰，會努力達標。

姚玉霜表示，只要對社會有責任感、願意為民主發聲的人，都能成為候選人，這就是台灣的民主精神。她認為，要消滅台灣社會的對立與仇恨，透過向上、向善的力量，成為更完美、健康的社會。

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