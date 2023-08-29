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出訪雙城論壇共機又擾台 蔣萬安：越緊張越需要溝通對話

台北市長蔣萬安被問到中國軍機飛越台灣海峽中線擾台時表示，越緊張的時候越需要溝通對話。（記者何玉華攝）

台北市長蔣萬安被問到中國軍機飛越台灣海峽中線擾台時表示，越緊張的時候越需要溝通對話。（記者何玉華攝）

2023/08/29 16:14

〔記者何玉華／上海報導〕台北市長蔣萬安今（29）日抵達上海參加3天的雙城論壇，中國軍機卻又飛越海峽中線，蔣萬安下午受訪被問到此事，他強調在大環境越困難、越緊張的時候，越需要加強溝通對話，這是他堅定的立場，也符合大多數民眾的期待，大家都不希望兵兇戰危，大家期待的是和平繁榮。

蔣萬安抵達上海後，離開機場就馬不停蹄連續參訪上海洋山深水港及老港生態環保基地，車程都在1個小時以上；他在接受媒體訪問時，被問到中國軍機今天飛越台灣海峽中線擾台，對於他之前曾說中國軍機不擾台才會來雙城論壇，如今被民進黨議員質疑是把承諾當糞土。

蔣萬安強調，在大環境越困難、越緊張的時候，越需要加強溝通、對話，這是他堅定的立場，也符合大多數民眾的期待，大家都不希望兵兇戰危，期待的是和平繁榮。

對於他在臉書以「中華民國」以及「我的國家」來形容此次出訪的心情，外界有不同的解讀，蔣萬安強調，就是秉持對等、尊嚴、善意、互惠的原則來進行市政交流，「我就是以台北市長的身分，奠基在過去兩位市長營造的架構下」，進行城市間的市政交流。

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