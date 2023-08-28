郭台銘宣布參選總統 蔣萬安表態：力挺正義的一方

對於郭台銘宣布參選總統，國民黨籍台北市長蔣萬安表態支持侯友宜。（資料照）

2023/08/28 20:53

〔即時新聞／綜合報導〕鴻海創辦人郭台銘今（28）日宣布參選總統大選，對此，台北市長蔣萬安晚間在臉書發文，表示「在重返執政的道路上，最大關鍵在於大家要團結一致，力挺正義的一方」，表態力挺侯友宜。

今日台北市長蔣萬安在臉書發布貼文，分享一張與侯友宜擁抱的照片，表示力挺侯的立場，「在重返執政的道路上，最大關鍵在於大家要團結一致，力挺正義的一方」，蔣萬安更分享力挺侯友宜的原因，「我眼中的侯友宜，他會衝向有槍聲的地方，公而忘私只看民眾福祉；他會鐵腕執行正確政策，無懼利益團體外部壓力，他會奉行可貴的操守，與貪瀆、犯罪勢不兩立；他還會培養青年接班，持續為公共事務注入新血」，並表示，這是他支持侯友宜的原因，也是推薦給全體國人的理由。

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文末，蔣萬安送出一句話給侯市長以及所有抱持同樣信念的人，「安危他日終須仗，甘苦來時要共嚐」，喊話「一起拚、一起改變，重返執政，不會太遠」。

國民黨主席朱立倫在發文底下留言「謝謝萬安！讓我們團結一致！一起拚！一起改變！加油！」，侯友宜也回應貼文表示「面對國家當前的困境，兩岸兵凶戰危、人民生活困頓，已經到了必須改變的時刻，不論前方有多少險阻，我都會不忘初心，全力以赴，這是我過去數十年不變的信念，未來也不會改變。這一戰，為的是國家安定繁榮、人民更好的生活，大家攜手同心，一定會成功！」

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