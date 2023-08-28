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郭台銘宣布參選總統 台中7選區林家興：藍營支持者一片罵聲

郭台銘宣布參選總統，國民黨台中第7選區立委參選人林家興對此感到「遺憾也尊重」，坦承藍營群組支持者一片罵聲。（記者陳建志攝）

郭台銘宣布參選總統，國民黨台中第7選區立委參選人林家興對此感到「遺憾也尊重」，坦承藍營群組支持者一片罵聲。（記者陳建志攝）

2023/08/28 19:07

〔記者陳建志／台中報導〕鴻海集團創辦人郭台銘今天宣布參選總統，並將展開連署，國民黨台中第7選區立委參選人，同時也是國民黨發言人林家興表示，對於郭台銘此決定「遺憾也尊重」，坦言藍營支持者一片罵聲，但認為他是希望透過參選來促成在野侯、柯、郭整合，呼籲也相信郭最後會歸隊並團結在一起，並說目前局面已經是「小雞扛母雞」，自己會持續努力。

郭台銘今天早上召開「主流民意大聯盟記者會」，宣布將投入2024總統大選，並正式展開連署，但他也強調，他的參選是為了促成在野陣營的整合，「在野不整合，便宜賴清德」。

對於此一決定，國民黨徵召參選台中第7選區的林家興表示，現在的局面已經是「小雞扛母雞」，對於郭台銘的決定感到「遺憾也尊重」，並坦承藍營群組支持者一片罵聲，自己只能盡力安撫支持者情緒。

林家興表示，郭台銘是希望透過參選來促成在野侯、柯、郭整合，呼籲也相信郭最後會歸隊並團結在一起，並說原本是希望郭台銘可以幫忙站台成為參選的助力，但現在他宣布獨立參選，並且要展開連署，目前要請他站台已經不可能，但對於郭、柯、侯最後還是會組合成一組人來對戰賴清德深具信心。

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