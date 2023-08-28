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「郭董不適合當整合的桶箍！」 趙少康：我願擔這項重任

中廣董事長趙少康表示，郭董參戰，已不適合當整合的桶箍，認為「整合咖啡」應該由沒有利害關係、以大局為重的第四人出面，如果有必要，他願意擔起這項重任。（圖片擷取自趙少康臉書）

中廣董事長趙少康表示，郭董參戰，已不適合當整合的桶箍，認為「整合咖啡」應該由沒有利害關係、以大局為重的第四人出面，如果有必要，他願意擔起這項重任。（圖片擷取自趙少康臉書）

2023/08/28 20:10

〔即時新聞／綜合報導〕鴻海創辦人郭台銘今（28）日正式宣布將投入2024總統大選，並強調自己的參選是為了要促成在野黨的整合。對此，中廣董事長趙少康表示，既然郭董已決定參戰成為總統參選人，就不適合當整合的桶箍，認為「整合咖啡」應由沒有利害關係、以大局為重的第四人出面，如果有必要，他願意「擔起這項重任」。

趙少康表示，郭台銘今天終於打開天窗宣布參選2024總統，這場選戰即將進入下一階段。他認為，郭的動作應該是想給民眾黨主席柯文哲壓力，拉低柯文哲的支持度，以達成「郭柯合」目標。不過，既然郭自己都宣布選總統了，已經不適合再請其他人喝咖啡。

趙少康指出，這杯「整合咖啡」應該由沒有利害關係、以大局為重的第四人出面，如果有必要，他願意擔起這項重任，邀請非綠陣營三人坐下來，達成現階段各自努力、不傷和氣的原則，一個半月後，不論透過民調或談判，再決定整合方式，這杯咖啡喝得才有意思，而不是有人強勢主導，要其他人都要退讓。

趙少康提到，有媒體問他，認不認為郭今天的舉動，毀棄自己「支持侯友宜」的承諾，他要說，選舉是郭的權利，雖然較欠缺正當性，但是選舉最重要的是實力，而實力必須從整體考量，不是只有候選人本身。目前國民黨有14個縣市長、38位立委、50多位立委候選人、380席縣市議員，都是侯友宜市長的資產。

趙少康強調，更重要的是，選舉不是都靠錢，候選人本身的條件、願景、能力，以及要帶給台灣跟人民什麼更重要，光靠錢是無法成事的。一旦2024大選最後有四組人參選，開玩笑說，包括賴清德在內「大家都可以回家睡覺了」，最終非綠陣營必須整合為一組人馬，才有跟民進黨一較高下的條件，否則必死無疑。

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