郭台銘宣布參選總統 國安局「3+1組」安維編組派上用場

鴻海集團創辦人郭台銘28日於台北市張榮發基金會召開「主流民意大聯盟記者會」，正式宣布參選總統。（記者羅沛德攝）

2023/08/28 17:14

〔記者陳鈺馥／台北報導〕鴻海集團創辦人郭台銘宣布參選2024年總統，若郭的連署情況順利，總統大選將有4組參選人。據了解，國安局因應總統大選維安所規劃「安維八號」任務，「3+1組」的安維編組將派上用場；國安局今日表示，「本局針對各候選人安維任務已完成各項規劃，目前正依照計畫持續整備執行」。

總統大選明年1月13日投票，國安局因應總統、副總統選舉各組候選人的安全維護工作，今年6月份順利完成「安維八號」兵棋推演，8月已在桃園地區實施聯合實兵演練，針對安維任務可能發生的各種危害與滋擾狀況，實況模擬操演，強化任務期間各項突發狀況應處能力，確保安維任務萬全。

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據悉，「安維八號」維安任務，參與對象包含由軍、警、憲各國安單位組成的基本編組、地區編組，及武裝、警察、便衣編組。其中，因應安維任務徵調國防部和警政署支援人員亦納入演練。

國安單位規劃，基於本次總統大選整體維安任務需求，籌備維護各組候選人安全之基本編組計220員，目前正進行專長訓練及專精訓練，將於11月上旬舉行結訓編成典禮。

針對總統大選的安維任務規劃，國安高層日前指出，「安維八號」採3+1組的安維編組，人數約220人，裡面80％的配置人員均參與過維安任務，除不能都是生手，參訓人員也都有進行安全查核、驗尿等基本的工作。

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