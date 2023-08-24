朱學恒粉專酸「靠抹紅賺聲量」 吳欣岱：被噁男攻擊覺得噁心！

朱學恒粉專酸台灣基進只會「靠抹紅賺聲量」，吳欣岱回擊。（資料照）

2023/08/24 22:26

〔即時新聞／綜合報導〕昨天（23日）是八二三砲戰65週年，鴻海集團創辦人郭台銘赴金門縣議會演講，遭遇台灣基進高雄市黨部執行長楊佩樺踢館抗議，還與現場郭粉發生肢體衝突，台灣基進台北市黨部主委吳欣岱跳出來聲援楊佩樺。不料因性騷爭議宣布「無限期停止公眾活動」的名嘴朱學恒，其數日前「復出」的臉書粉專發文酸台灣基進，吳欣岱也不忍了回嗆「被朱哥噁男發文攻擊覺得噁心！」

郭台銘昨天在金門縣議會發表和平演說，楊佩樺隻身到幾乎都是郭粉的場子抗議，批郭「賣台」，遭遇現場郭粉的暴力威脅與人身攻擊，吳欣岱得知此事後，在臉書聲援楊佩樺，並指稱昨天威脅楊佩樺的郭粉，其實是親中「藍天行動聯盟」的成員。

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對此，因被指控性騷宣布停止所有活動的朱學恒，23日透過「剛復出」的臉書粉絲團「朱學恒的阿宅萬事通事務所」PO梗圖酸台灣基進成員是「小綠」，包括吳欣岱、楊佩樺和台南市議員李宗霖，稱他們學民進黨「靠抹紅賺聲量」，還說「只叫你模仿，沒叫你超越呀！」

對此，吳欣岱今天（24日）在臉書回嗆：「被朱哥噁男發文攻擊覺得噁心！自己性騷擾的事情從無正面面對，叫做懦弱；聲稱更換背後團隊卻不改抖內帳號，叫做欺騙；用性別羞辱言語和仇恨煽動支持者，叫做低級。這種層級的小混混比藍天行動聯盟的親中人士還更低階，不值得台灣再耗費時間談論。」

朱學恒今年6月被踢爆惡行後，宣稱將停止所有活動，還特地將YT頻道改名成「即日起無限期停止公眾活動」，不料才過沒多久，頻道又悄悄更名並上架新片，且被抓包用的還是被爆出性騷前使用的抖內帳號。本月20日，其擁有超過49萬人追蹤的臉書粉絲團，也換上新的大頭貼與封面，雖聲稱使用者不是朱學恒本人，而是新的團隊，但仍有大批網友不信，痛批「換湯不換藥」。

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