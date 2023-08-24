立陶宛前總統：國家強盛不在大小在實力 盼台灣人民自己決定前途

蔡英文總統今接見「華府智庫大西洋理事會跨大西洋高階訪問團」。（總統府提供）

2023/08/24 14:59

〔記者陳昀／台北報導〕蔡英文總統今接見「華府智庫大西洋理事會跨大西洋高階訪問團」，立陶宛前總統葛寶思凱德（Dalia Grybauskaitė）表示，有些強權打壓或威嚇其他小國，是因為缺乏自信心，但台灣與立陶宛等小國因此產生更多力量，國家的強盛不在於大小，而是能發揮的實力，期盼台灣人民自己決定國家前途，不受他人置喙。

蔡英文指出，3年多來，全世界面對COVID-19疫情及俄烏戰爭等國際挑戰，強化全球民主韌性成了國際社會共同重視的議題，凸顯民主國家互相合作的重要性。特別是台灣、立陶宛以及捷克，都擁有追求民主、自由的歷史經驗，如今也站在捍衛民主、自由的前緣，與民主國家共同面對威權主義的威脅與擴張。

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蔡英文認為，在經貿上的投資與合作，以及供應鏈的穩定與韌性，更是民主國家共同面對威權主義的支柱。這幾年來，台灣、美國與歐洲的經貿關係，也越來越緊密，這不僅有助於強化台灣經濟自主，也符合歐美各國的共同利益。我們將繼續擴大與理念相近國家合作，共同為維護自由、開放和繁榮的印太地區，貢獻一己之力。

葛寶思凱德指出，立陶宛是台灣在歐洲的新朋友，雙方友誼建立在許多共同點之上，例如，台灣與立陶宛國土面積不大，也都面臨不友善的鄰國，但我們都是有自信的國家。在歐洲及其他地區，我們看到有些強權打壓或威嚇其他小國，這其實是因為缺乏自信心，但台灣與立陶宛等小國也因此產生更多力量，來保衛自己的人民。

葛寶思凱德提到，此次訪台見證台灣快速而多元的發展，台灣幾十年間，自戒嚴到成為民主國家，並進一步保護民主，非常不容易，一個國家的強盛與否不在於大小，而是能夠發揮的實力，這取決於人民，只要我們的人民想要追求民主、獨立和自由，我們就能獲得自由，期盼台灣人民用自己想要的方式決定自己國家的前途，不受他人置喙。

蔡英文總統今接見「華府智庫大西洋理事會跨大西洋高階訪問團」。（總統府提供）

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