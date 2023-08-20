太多地方像？ 吳欣岱譏柯文哲是「政治路上的山道猴子」！

吳欣岱批柯文哲是政治路上的「山道猴子」。（資料照）

2023/08/20 23:54

〔即時新聞／綜合報導〕《山道猴子的一生》近日在YouTube爆紅，相關話題受到網友熱議。台灣基進台北市黨部主委吳欣岱今天（20日）表示，看完《山道猴子的一生》上、下兩集後，主角的言行讓她覺得很像某個人，就是民眾黨總統參選人柯文哲，引發討論。

吳欣岱今天在臉書發文，「最近台南黨部掛上『檳榔柯』看板之後，柯文哲回擊叫我們不要製造對立，我才想到，原來柯文哲就是政治路上的山道猴子！影片裡面有一段是這樣，猴子主角跟朋友借錢修車還不出來，每每朋友問到錢的事，就會見笑轉生氣使出情緒勒索，叫朋友別這麼在乎金錢。現在，我們來照樣造句一下：一個言論長期親中、辦雙城論壇，放任統促黨撒野不管的前市長，遇到人家質疑是『檳榔』，就回應『大家都是台灣人，不要製造對立』。」

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吳欣岱接著說：「還不止這樣......山道猴欠錢不還，還要嗆討錢的人，拒絕一切幫助，對比柯硬是要辦雙城論壇，無視議會決議，至今欠台北市100萬，還嗆『蔣萬安跟我求償，我就付！』；山道猴疑神疑鬼質疑女友不忠，對比柯被罵就怪1450，通通都是they的錯；山道猴超在意網路地位，追逐追蹤人數；對比柯臉書被曾大量退讚，硬是買了一堆海外按讚網軍被發現；山道猴自以為聲量高，搞周邊來賣缺滯銷，對比柯獨創發明口罩販賣機，完全沒有作用，至今堆在倉庫；山道猴賣超貴周邊，相信粉絲一定會吐錢出來，對比柯辦演唱會票賣8800元......。」

最後吳欣岱表示，「奉勸柯文哲好好檢討一下自己，不要整天在政治路上當猴子，哪天一個不小心，就會自食惡果，最後變成如同《山道猴子的一生》的悲慘結局。」網友則回應道，「真是貼切，山道猴子不管跟人說甚麼事情都要裝作自己都懂最厲害，柯也是一模一樣」、「中肯，柯太多地方像山道猴了」、「同感，看完山道猴我也是這麼覺得」、「他比山道猴子進化，不只賣貼紙，還會開演唱會」。

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