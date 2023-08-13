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侯友宜拜關公重申當選設「特偵組」查弊 再打兩岸和平牌

侯友宜拜關公重申當選設「特偵組」查弊，向選民打出兩岸和平牌。（記者黃良傑攝）

侯友宜拜關公重申當選設「特偵組」查弊，向選民打出兩岸和平牌。（記者黃良傑攝）

2023/08/13 19:32

〔記者黃良傑／高雄報導〕國民黨總統參選人侯友宜今午3點20分到高雄市三民區義民廟參拜，他強調自己是南部囝仔、菜市場長大，拉近和市井小民的距離，並關公神像前允諾，當選後必定成立特偵組，將民進黨執政時弊案一件件挖出來，有支持者也呼應侯只要大力查弊，民調一定會衝出，超過柯文哲、郭台銘。

侯友宜在義民廟向支持者強調，自己是「刑事」出身，具有刑事偵查專業，辦過數十年重大刑案，他說，歷任做總統的不會查案，只要他當選總統，任何弊案「眉眉角角」，有破、沒破問題在哪？他一看就能知道，查有證據就一網打盡，一個也不放過，未來當選一定成立「特偵組」，把民進黨務弊案一件件查辦。

侯友宜也意有所指，表示明明他是對，也被人抹黑批他不對，希望選民擦亮眼睛，讓沒做好的民進黨下台。

他再打兩岸牌，指目前台灣人民最關心的就是「安全」，大家都不希望發生戰爭，不想讓孩子上戰場，他強調以前當兵，還沒有感覺會打戰，現在竟喊到要戰爭，畢竟子彈不長眼，閃都閃不過，看看烏克蘭多少人流離失所，唯有降低兩岸衝突，維持民主制度，提升國防戰鬥力，最重要的還是兩岸必須取得和平，強調「民進黨不願溝通的，我來溝通」。

侯說外資見台灣可能戰爭，跑掉有多少？兩岸沒有穩定下來，台灣農產品要外銷賣出來，沒有那麼簡單？中國人口是台灣的60倍，市場不是只有南向，還需要跟中國做生意，也就是說「肚子要顧、佛祖也要拜」。

侯友宜拜關公重申當選設「特偵組」查弊，向選民打出兩岸和平牌。（記者黃良傑攝）

侯友宜拜關公重申當選設「特偵組」查弊，向選民打出兩岸和平牌。（記者黃良傑攝）

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