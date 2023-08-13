為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

柯建銘透露賴清德出訪2大任務 遺憾在野毫無主權意識

立法院民進黨團總召柯建銘。（資料照）

立法院民進黨團總召柯建銘。（資料照）

2023/08/13 13:42

〔記者謝君臨／台北報導〕副總統賴清德以「總統蔡英文特使」的身份，代表台灣前往友邦巴拉圭，參加新任總統佩尼亞的就職典禮。立法院民進黨團總召柯建銘透露，事實上，蔡總統還特別交付了兩大任務給賴副總統代表團，那就是「深化台、巴兩國邦誼」、「拓展台、巴兩國合作」，共同促進兩國繁榮。反觀在野黨附和中國，矮化、醜化自己國家的代表出訪，心中只有選舉，毫無國家主權意識，令人十分感嘆。

柯建銘表示，賴副總統這一趟行程，去程過境紐約，回程過境舊金山。現在，賴副總統已經抵達紐約，看到電視上台灣僑胞盛大歡迎賴副總統的熱情，讓他感到十分欣慰；另一方面，據報有中國動員的人士要來尋釁滋事，與上次蔡總統訪美時一模一樣的套路，顯見中國對此在意的程度。

此外，中國也宣布將在東海軍演3天，作為對此次賴副總統出訪的回應，而台灣內部，如國民黨等在野黨也開始有所動作，附和中國的行動，極力想要矮化、醜化自己國家的代表出訪，心中只有選舉，毫無國家主權意識，令人十分感嘆。

柯建銘強調，事實上，賴副總統這一次出訪所傳達的訊息，就是要讓國際社會了解，台灣是堅持民主、自由、人權的國家，同時積極參與國際事務，並且讓國際知道台灣維護印太和平所做的種種努力。

他說，這其實就是蔡總統過去一貫的路線，台灣不是「麻煩製造者」，而是「區域和平貢獻者」，遇到威脅不屈服，得到支持不冒進，「這8年來，我們一直如此。」所以，這一次賴副總統出訪，做為蔡總統特使，自然依循這樣的路線，畢竟，「說一套做一套，不是我們的風格。」

最後，柯建銘也預祝賴副總統此行圓滿成功，願全世界的台灣人都能因為此行，再次見證，台灣在世界舞台上發光發熱的英姿！

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
賴清德抵達紐約 蕭美琴偕AIT執行理事藍鶯上機迎接
2023/08/13 13:24

賴清德抵達紐約 蕭美琴偕AIT執行理事藍鶯上機迎接
紐時：賴清德低調過境美國 展現穩健可靠形象
2023/08/13 08:37

紐時：賴清德低調過境美國 展現穩健可靠形象

腳底救星「鞋墊」！健康人生的關鍵
賴清德出訪 吳建忠：中國恐再度動員走路工與秘密警察
2023/08/12 15:35

賴清德出訪 吳建忠：中國恐再度動員走路工與秘密警察
中國走路工擾賴清德「重演黑吃黑」？ 王定宇：別偷雞不著蝕把米
2023/08/12 14:09

中國走路工擾賴清德「重演黑吃黑」？ 王定宇：別偷雞不著蝕把米

「爸」氣宣言 醫師：穿的PRP護膝才有效
政治今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播