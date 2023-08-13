柯建銘透露賴清德出訪2大任務 遺憾在野毫無主權意識

立法院民進黨團總召柯建銘。（資料照）

2023/08/13 13:42

〔記者謝君臨／台北報導〕副總統賴清德以「總統蔡英文特使」的身份，代表台灣前往友邦巴拉圭，參加新任總統佩尼亞的就職典禮。立法院民進黨團總召柯建銘透露，事實上，蔡總統還特別交付了兩大任務給賴副總統代表團，那就是「深化台、巴兩國邦誼」、「拓展台、巴兩國合作」，共同促進兩國繁榮。反觀在野黨附和中國，矮化、醜化自己國家的代表出訪，心中只有選舉，毫無國家主權意識，令人十分感嘆。

柯建銘表示，賴副總統這一趟行程，去程過境紐約，回程過境舊金山。現在，賴副總統已經抵達紐約，看到電視上台灣僑胞盛大歡迎賴副總統的熱情，讓他感到十分欣慰；另一方面，據報有中國動員的人士要來尋釁滋事，與上次蔡總統訪美時一模一樣的套路，顯見中國對此在意的程度。

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此外，中國也宣布將在東海軍演3天，作為對此次賴副總統出訪的回應，而台灣內部，如國民黨等在野黨也開始有所動作，附和中國的行動，極力想要矮化、醜化自己國家的代表出訪，心中只有選舉，毫無國家主權意識，令人十分感嘆。

柯建銘強調，事實上，賴副總統這一次出訪所傳達的訊息，就是要讓國際社會了解，台灣是堅持民主、自由、人權的國家，同時積極參與國際事務，並且讓國際知道台灣維護印太和平所做的種種努力。

他說，這其實就是蔡總統過去一貫的路線，台灣不是「麻煩製造者」，而是「區域和平貢獻者」，遇到威脅不屈服，得到支持不冒進，「這8年來，我們一直如此。」所以，這一次賴副總統出訪，做為蔡總統特使，自然依循這樣的路線，畢竟，「說一套做一套，不是我們的風格。」

最後，柯建銘也預祝賴副總統此行圓滿成功，願全世界的台灣人都能因為此行，再次見證，台灣在世界舞台上發光發熱的英姿！

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