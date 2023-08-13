賴清德抵達紐約 蕭美琴偕AIT執行理事藍鶯上機迎接

副總統賴清德抵達紐約過境，美國在台協會（AIT）執行理事藍鶯（Ingrid Larson）和駐美代表蕭美琴上機迎接。（圖擷取自羅森伯格X）

2023/08/13 10:20

〔特派記者陳昀／隨行採訪報導〕為祝賀我國南美洲友邦巴拉圭新任總統貝尼亞就職，副總統賴清德12日以總統特使身分率團啟程前往巴國，美東時間12日晚間抵達紐約過境，由美國在台協會（AIT）執行理事藍鶯（Ingrid Larson）和駐美代表蕭美琴共同上機迎接賴清德。

AIT主席羅森伯格因參加妹妹婚禮未能親自前來接機，但她繼昨天在X發文表達歡迎之後，今再度發文PO出藍鶯接機照片並表示，歡迎副總統賴清德過境紐約，很榮幸由藍鶯代表她前往接待代表團，期待在舊金山會面。

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賴清德也在X轉發羅森伯格貼文表示，很高興來到象徵自由、民主和機會的「Big Apple」紐約，蕭美琴與藍鶯給了他溫暖的迎接，期待在紐約過境時見到美方友人們。

賴清德此次搭乘民航機前往紐約，除了登機時需要再次安檢以外，全程低調到家，機組人員並未對外透露副總統在班機上，客艙廣播也隻字未提；不過，賴這次沒有包下商務艙所有機位，仍有部分乘客有機會在機上與賴碰面。

賴清德所率慶賀團台北時間12日傍晚啟程，當地時間同日過境美國紐約，14日抵達巴拉圭，期間除會晤現任總統阿布鐸及新任總統貝尼亞，也將午宴巴拉圭國會議長歐斐拉。16日早晨離開巴拉圭，當日下午至美國舊金山過境，17日凌晨離美，台北時間18日清晨返抵國門，全程共計7天6夜。

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