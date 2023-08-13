高雄造勢湧逾2000人 侯友宜：用生命顧台灣安全

「台灣要好 高雄挺侯」團結大會，侯友宜（中）與朱立倫（右）大進場。（記者李惠洲攝）

2023/08/13 13:03

〔記者葛祐豪／高雄報導〕國民黨今天（13日）在高雄市舉行「台灣要好，高雄挺侯」團結大會，湧入超過2000人力挺國民黨總統參選人侯友宜，「凍蒜」聲不絕於耳，為選情注入強心針。侯友宜強調，兩岸瀕臨戰爭邊緣，他要站出來用生命顧台灣安全，這是他參選最大理由。

這場團結大會在「林皇宮」婚宴餐廳舉行，也是侯友宜正式代表國民黨參選總統後首次在高雄策畫的造勢活動，現場湧入爆滿的逾2千人。侯友宜進入會場前，舉著「高雄戰警」旗幟的數十名退警，一字排開在場外迎接；侯與黨主席朱立倫大進場時，一一與在場支持者握手，短短幾十公尺走了4、5分鐘，現場國旗飄揚，支持者「凍蒜」聲不絕於耳。

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朱立倫致詞時，稱讚侯友宜從5月17日徵召以來，短短3個月有很好表現，「2024選戰不是個人選戰、也不是國民黨選戰，是台灣全體人民的選擇」，如果希望過安定和平的好日子，就要「選國民黨、選新北市五星級第一名的侯友宜」。

朱立倫話鋒一轉，指侯友宜徵召3個月來，媒體被民進黨掌握，用各種宣傳、抹黑打壓侯友宜，把五星級的市長說得沒有價值，但他認為，有智慧的台灣人最後會用選票支持侯友宜。

朱立倫也提到，7月23日全代會，所有代表共同支持侯友宜，每一國民黨支持者都要團結，唯一支持侯友宜，來對抗民進黨不公不義、對抗分化挑撥。

朱立倫並逐一介紹高雄市立委參選人，強調「小雞挺母雞，母雞帶小雞」，選舉剩5個月，團結為下一代，侯友宜一定要當選。

侯友宜在全場「凍蒜」聲中致詞強調，他是南部囝仔，對高雄有同樣「氣口」，重情重義；他深深一鞠躬接著說，昨天在台南廟口開講，說了一個故事，結果今天記者問「你槍戰是在說什麼」？他表示，當警察幾十年來「戰」了這麼多場，用生命顧台灣人民安全，未來最重要信念，是兩岸瀕臨戰爭邊緣，他要站出來用生命顧台灣安全，這是他參選最大理由。

他批評，執政黨這幾年來執政「哩哩落落」、弊案叢生，全台民意6成要下架民進黨，不單是兩岸問題，社會內政弊案叢生，從光電、高端、詐騙集團滿地都是，這種民進黨要讓他下台。他強調，若當選，將成立特偵組，一條一條算清楚，守護台灣人民的公平正義。

侯友宜也批，民進黨花錢沒財政紀律，前瞻預算變特別預算，變常態編列 ，一直花錢，債留子孫，這種政府很可惡。

侯友宜也提到高雄，指高雄空污問題沒解決，重化工業區的PM2.5很高 ，要用科技 保護環境生態來改善高雄污染，他設計「2040無煤台灣」，能大幅減碳變成無煤環境。

侯友宜（中）、朱立倫（左二）與立委參選人排排站，展現黨內團結氣勢。（記者李惠洲攝）

侯友宜高雄造勢，現場國旗飄揚。（記者李惠洲攝）

「台灣要好 高雄挺侯」團結大會，湧入超過2千人力挺侯友宜。（記者李惠洲攝）

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