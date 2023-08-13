王鴻薇批瑞助營造統包前鎮漁港20億 張博洋舉數據打臉

在野黨連日追打前鎮漁港改建經費，統包商瑞助營造也遭波及。（資料照）

2023/08/13 08:04

〔記者葛祐豪／高雄報導〕國民黨立委王鴻薇昨在政論節目上稱，高雄前鎮漁港有20億的工程都發包給所謂的「劣跡廠商」瑞助營造；對此，台灣基進高雄市議員張博洋舉瑞助營造得標的工程反駁說，新北市、台北市、台中市都有瑞助營造承包過的案子，王鴻薇根本是徐巧芯2.0，台北立委跨到前鎮漁港來爆料，而且還是烏龍爆料！

台北市公辦都更「斯文首善」建案，才交屋1年多，卻在10日一場大雨過後，內部到處淹水，營造廠商是「瑞助營造」。國民黨立委王鴻薇則在政論節目指稱，瑞助在工安方面做得很差，被開罰200多件，劣跡斑斑，且除台北、桃園，高雄前鎮漁港有20億元左右建設也是瑞助統包，高雄市政府要好好說清楚。

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對此，台灣基進高雄市議員張博洋表示，之前有徐巧芯監督台南市政府，被迴力鏢打到；王鴻薇現在也急著趕上徐巧芯的腳步。

他說，根據政府公開資料，瑞助營造過去承包的案子，包含台北北部流行音樂中心興建工程（南基地） 8億7百萬元；新北市林口及三鶯國民運動中心、市立林口國民中學羽球館暨體適能中心等興建統包工程11億7523萬餘元；新北市中和區警消社會住宅統包工程14億7500萬元；台中綠美圖新建工程31億9157萬餘元；台北市大同區斯文里三期整宅公辦都更統包工程9億4296萬餘元；新北市安康市場基地新建公營住宅統包工程1億4557萬元；台北市大同區明倫公共佳宅統包工程17億567萬餘元。

張博洋強調，隨便一查，從新北市、台北市、台中市，都有瑞助營造承包過的案子，後面也還有其他的擴充採購及變更設計案，都是交給瑞助營造，「光王鴻薇自己所在的台北市，就將近35億台幣！」

他批說，王鴻薇得意洋洋的在政論節目自以為撿到槍，但子彈是要打柯文哲？侯友宜？還是盧秀燕？這3位首長是否要出面回應？

張博洋說，更何況高雄前鎮漁港建設，都是依法由內政部營建署公開招標，根本不是高雄市政府去發包建造的，這些資料從公開的政府採購網都查得到。他也「呼籲國民黨，不要每次選舉到了，就來抹黑高雄！」

張博洋酸說，「別忘了你們有一個同黨人士叫做徐巧芯，前幾天跨縣市監督台南漏水，結果被回力鏢打到支持度漏水」，請王鴻薇勿忘徐巧芯的教訓；也溫馨提醒王鴻薇、徐巧芯兩個要選台北立委的，一個砲打台南、一個惡搞高雄，是怎樣？ 是在自己選區很沒溫暖嗎？！

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