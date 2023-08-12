砲轟「非核家園」跳票 侯友宜：民進黨做不到就用話術欺騙

侯友宜在國民黨台南市黨部募款餐會上火力全開，砲轟綠營執政無能。（記者吳俊鋒攝）

2023/08/12 15:43

〔記者吳俊鋒／台南報導〕國民黨總統參選人侯友宜今天持續砲轟「2025非核家園」跳票，並以副總統賴清德2018年在行政院任內提到「乾淨的煤」為例，抨擊綠營做不到的就會用話術來欺騙，也重申自己無煤台灣的能源政見。

儘管當時的行政院發言人徐國勇已對外說明，乾淨煤並非賴清德自己發明的用詞，而是指含硫量低而高熱量的「無煙煤」，侯友宜今天參加國民黨台南市黨部的募款餐會時，仍藉此批評2025非核家園跳票。

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侯友宜抨擊民進黨搞壞兩岸關係，讓台海成為全世界最危險的地方，在經濟發展上，缺水、缺工又缺電，還有治安敗壞，造成詐騙案件氾濫，甚至憲法法庭還要將販賣一級毒品的刑期縮減，真的是執政無能。

侯友宜表示，民進黨執政被嫌到「臭屎」，大家都想下架，這場大選，攸關國民黨與中華民國，相當重要，感謝鄉親站出來相挺。

侯友宜指出，民進黨搞壞兩岸關係，弄得快要戰爭，國家沒安全、沒安定，兒孫無法立足，不要讓孩子上戰場，而是要去職場。

侯友宜重申自己的能源政策，兼顧經濟發展與環境永續 ，一定可以做到；並提到他也注重社會安全，尤其台灣詐騙猖狂，政府防治不力，嚴重失職。

侯友宜指出，治安敗壞，連毒品都不管的政府，一定要下架，他矢志捍衛國家安全、維護社會治安，讓台灣經濟蓬勃發展，下一代在這塊土地永續繁榮、和平安定，希望大家支持，攜手團結，絕對可以勝選。

侯友宜在國民黨台南市黨部募款餐會上火力全開，砲轟綠營執政無能。（記者吳俊鋒攝）

侯友宜在國民黨台南市黨部募款餐會上火力全開，砲轟綠營執政無能。（記者吳俊鋒攝）

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