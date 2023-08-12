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賴清德出訪中國對台文攻武嚇 學者：台灣民眾看破手腳

副總統賴清德今天將率團出訪巴拉圭，行程中將過境美國紐約與舊金山。（資料照）

副總統賴清德今天將率團出訪巴拉圭，行程中將過境美國紐約與舊金山。（資料照）

2023/08/12 15:19

〔記者鍾麗華／台北報導〕副總統賴清德今天將率團出訪巴拉圭、過境美國紐約與舊金山，中國不僅宣布在東海軍事演習，還拉攏中南美媒體發動負面外宣，官媒也稱賴訪美是「倚美謀獨」，並動員統派名嘴稱賴清德是「麻煩製造者」，兩岸政策學會研究員吳瑟致認為，中國對台文攻武嚇可以預期，早被台灣民眾看破手腳。

中國國台辦日前批評賴清德出訪，藉「過境竄訪」之名，行「倚美謀獨」之實，是徹頭徹尾的「麻煩製造者」；而中國官媒「海峽衛視」的「寶島，報到！」節目，也邀請親中的台灣名嘴呼應論點，並大肆炒作「疑賴論」，老調重彈「戰爭與和平選擇論」，再由台灣親中媒體轉引回銷國內同溫社群。

吳瑟致說，中國對台文攻武嚇是「正常發揮」，蔡英文總統4月出訪過境美國，會見美國眾院議長麥卡錫，中國反應也如出一轍。可以預知，未來只要有台灣任何政府高層出訪，涉及國家主權象徵與國際連結，中國勢必會以各種手段來恫嚇台灣，尤其是軍演未來也將成為常態。

吳瑟致認為，賴清德不僅是副總統，也是民進黨總統參選人，而且極有可能在2024年成為總統，中國的動作勢必會更強硬，但這對2024大選很難有加分效果。他認為，中國利用恐戰心理，宣傳的「戰爭與和平選擇論」，在大選中對親中派幫助有限，因為中國對台灣的主權野心，民眾早已看破手腳。

兩岸政策學會研究員吳瑟致認為，副總統賴清德出訪，中國對台文攻武嚇可以預期，早被台灣民眾看破手腳。（資料照）

兩岸政策學會研究員吳瑟致認為，副總統賴清德出訪，中國對台文攻武嚇可以預期，早被台灣民眾看破手腳。（資料照）

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