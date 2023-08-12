拋出北投AI科技谷政見 郭台銘：柯文哲不做我做

郭台銘今天前往石牌福星宮參拜，並進行「廟口開講」。（記者楊心慧攝）

2023/08/12 13:19

〔記者楊心慧／台北報導〕鴻海創辦人郭台銘今上午到台北市石牌福星宮參拜，並和在場的北投里長們談論北投關渡平原開發，更質疑前台北市長柯文哲任內八年開發問題無解，並強調他希望能把北投變成AI科技谷，甚至喊話「柯文哲8年不做，他不做，我做好不好？」沒想到現場里長鼓掌，並高喊「郭董凍蒜」。

郭台銘今天前往福星宮參拜，並進行「廟口開講」，他表示這是他廟口開講第一站，台北市現在很多問題，包括關渡平原（以及洲美平原）開發、社子島開發，牽涉很多市民，尤其北投、士林市民希望看到改變，而經濟、科技不分藍綠，他是以科技人、經濟人立場，從不同的角度思維看問題。

請繼續往下閱讀...

郭台銘認為，關渡平原（以及洲美平原）還在種稻米，此牽扯整個國土規劃的問題，台北市身為首善之都，有如此大環境、保持良好的地不容易，但為何要規劃成農業區？當地里長反映，計算之下每個人只能分50克米，一口都不夠吃。

郭台銘指出，筆電大廠華碩就在附近，又有醫院、北士科學園區，台北最好的寶地就在這，應思考、規劃這塊地，變成台灣人均GDP最好的地方，不要讓人想到北投就只有溫泉。

不過郭台銘話鋒一轉，反問柯文哲擔任市長八年，有沒有幫在地人解決問題？柯8年市長沒解決，到底是他不懂國土規劃，還是地方有法令限制？他也要大家放心，他要把這邊變成AI科技谷；郭台銘更喊話「柯文哲8年不做，他不做，我做好不好？」

郭台銘還說，他會讓年輕人做高薪工作，要民眾告訴子孫，「支持郭台銘，台灣一定贏」；但隨即他又補充，柯文哲是很認真的市長，但不懂經濟，至於這些話是媒體所說，他跟柯文哲是好朋友，任何批評柯的都不是出自他口，是媒體見縫插針。

郭台銘會後受訪時則表示，他對柯文哲不予置評，媒體也別見縫插針，並說里長陳情書談到此處不適合種米，他也認為目前從產值來看，此區不適合種稻農業區，但要改變牽扯到國土規劃。

郭台銘強調，他希望讓年輕人不再低薪，台灣GDP成長，甚至發展AI軟體園區，延伸內湖南港到這邊，北投交通好也有捷運是台灣發展AI的寶地，但他現在還沒詳細規劃，只是希望解決台灣經濟、城鄉差距發展、台北市首善之都將來發展高科技等問題。

郭台銘最後也說，現在在世界不打實體戰，而是要打科技經濟戰，將來經濟選民、年輕人要選擇誰，誰最適合怎麼帶領人民？

鴻海創辦人郭台銘上午到石牌福星宮參拜，並廟口開講。（記者王藝菘攝）

鴻海創辦人郭台銘上午到石牌福星宮參拜，並廟口開講。（記者王藝菘攝）

鴻海創辦人郭台銘上午到石牌福星宮參拜，並廟口開講。（記者王藝菘攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法