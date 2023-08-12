與北市里民座談 郭台銘：柯文哲不做我來做

鴻海創辦人郭台銘參拜石牌福星宮並與里民座談。（記者王藝菘攝）

2023/08/12 12:48

〔中央社〕台灣民眾黨主席柯文哲表態一定會以民眾黨總統候選人的身分參選到底，外界解讀「郭柯合」破局，鴻海創辦人郭台銘今天說，誰最適合帶領台灣打經濟戰、科技戰，大家應該要去思考。

始終未鬆口是否參選總統的郭台銘，今天上午到位於台北市北投區的石牌福星宮參拜，並與當地里民座談，拋出北投AI科技谷政見。面對前台北市長柯文哲表態將參選總統到底，他受訪時表示，他要解決台灣的經濟問題、年輕人不再低薪的問題、台灣城鄉差距發展問題、以及台北發展高科技問題。

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郭台銘強調，經濟選民、年輕人在選擇時，應該思考在世界打科技、經濟戰，誰最適合帶領台灣。

里民在座談時提出關渡平原土地問題，郭台銘說，8年的市長都沒有解決，「柯市長不做，那就我來做好不好，可是我民調這麼低要怎麼做？」他比較務實，承諾一定要讓年輕人做高薪工作，拚經濟是他的目標，「支持郭台銘，台灣一定贏」。

在與里民互動時，有民眾遞上土地使用問題陳情書，批評柯文哲8年來只有擺爛，讓人民苦哈哈。郭台銘則趕緊說這不是他講的，他與這位民眾並不認識，媒體不要見縫插針，引起現場民眾大笑。

郭台銘說，「柯文哲是個很認真的市長，但不懂經濟，這不要我來說，你們自己去說」，跟他都沒關係，他跟柯文哲是好朋友，任何對柯文哲的批評，都不是出自他的口。

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