近期沒與郭聯繫 柯重申︰我參選到底

民眾黨總統參選人柯文哲昨出席第二波募款小物記者會。（記者田裕華攝）

2023/08/12 05:30

〔記者黃皓宸／台北報導〕鴻海集團創辦人郭台銘將於八月二十三日前往金門，外界關注郭當天是否宣示參選。民眾黨總統參選人柯文哲昨表示，八二三當天他沒有去金門的計畫，近期沒有與郭聯繫。柯並連兩次重申，民眾黨既完成提名程序，「柯文哲一定會以台灣民眾黨總統候選人的身分參選到底」，這是政治上的宣示。

競辦公布第二波募款小物

為準備二○二四大選募款，柯文哲競辦昨公布第二波募款小物，包括襪子、Ｔ恤等，將啟動線上小額兌換。

請繼續往下閱讀...

柯文哲會後受訪強調，近期沒與郭台銘聯絡，八二三當天一定有紀念活動，但不前往金門。

對外界指「郭柯會」恐將加速民眾黨泡沫化，柯文哲回應，政治有它世俗及理想的一面，但不能把政治當作完全的商業操作，從以前到現在，外界不管談「藍白合」或「郭柯合」，總講權力分配，從無涉及價值、理念，所以他再宣示一遍，「柯文哲一定會以台灣民眾黨總統候選人的身分參選到底！」

另柯文哲拋出二○三○年要將再生能源比率達到四十％，高於其他兩黨候選人，遭綠營質疑可行性。柯文哲回應，台灣能源配比是大問題，台灣不只缺電，更「缺綠電」，在碳關稅上線後，發展綠電是一定要去面對的。柯也不忘酸民進黨自己做不到，就說別人也做不到，再生能源要達到四十％相當困難，但仍是未來台灣要發展的戰略。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法