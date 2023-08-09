郭台銘今晚參加「主流民意大聯盟」 林為洲︰在野大聯盟知易行難

郭台銘今晚參加「主流民意大聯盟」，林為洲表示在野大聯盟知易行難。（林為洲辦公室提供）

2023/08/09 15:41

〔記者黃皓宸／台北報導〕鴻海集團創辦人郭台銘近日行程滿檔，今晚7點40分郭將於屏東市現身「主流民意大聯盟」大型說明會，是否會有重大宣示，令外界關注。國民黨立委林為洲今表示，在野要組「主流民意大聯盟」是知易行難，除了政黨自主性外，還有總統參選人是否願意擔任副手，他認為光國民黨總統參選人侯友宜要當他人副手或與他陣營合作，幾乎是不可能發生。

郭台銘今晚將於屏東舉行的「主流民意大聯盟」大型說明會，國民黨屏縣議會議長周典論預計號召2萬人到場。

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林為洲指出，對郭是否參選，無論是獨立或尋求與其他陣營合作，國民黨都持續觀察中，但經郭台銘大將，已退出國民黨的現任彰化縣議長謝典林一番話，指謝典林不會支持郭獨立參選，他大概猜想，郭會與其他陣營朝合作的方向前進，例如「郭柯配 、「柯侯配」、「柯郭配」等選項組成「主流民意大聯盟」。

林為洲也說，組大聯盟或執政聯盟是「知易行難」，若該位總統候選人接受變成其他陣營的副總統候選人，倘還去參加總統選舉，恐都會違法，這個叫「搓圓仔湯」，是用一個職位來期約屆時不參選，這個都有困難度。

林為洲強調，國民黨現最重要的是要自立自強，目前的政黨支持度有25%左右，但侯現在支持度還不到25%，當務之急是要先超越自己的政黨支持度。

林為洲表示，以民進黨總統參選人賴清德為例，賴在民進黨的政黨支持度約28、29%，賴一定要超過政黨支持度才有可能當選，侯也一樣，現在都還沒有超越自己的政黨支持度25%，他認為國民黨政黨基本盤要先顧好，將來怎麼跟其他黨合作，或是再跟郭合作，才可水到渠成。

林為洲強調，國民黨將來怎麼跟其他黨合作，或是跟郭合作，沒辦法強求，因政黨有自主性還有對方意願的問題，叫對方當副的，對方不一定要當副的，民眾黨參選人柯文哲說他不想當副的，郭董也不想當副，就沒有機會合作，這都是操之在他人，要先把自己的基本盤顧好，另侯友宜支持度25%，就是9月底之前要超越的目標，他呼籲黨內趕快鞏固好，然後把核能重啟政策講清楚，這是當務之急。

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