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在野黨猛攻高市前鎮漁港經費 蘇貞昌：韓國瑜任市長時向政院爭取

在野陣營持續追打前鎮漁港經費，前行政院長蘇貞昌今天在臉書表示，高雄前鎮漁港是台灣最大的遠洋漁港，每年創造至少300億漁業產值。在韓國瑜市長時代，向政院爭取3000多萬，希望用來進行疏濬污泥和改善停車場。（資料照）

在野陣營持續追打前鎮漁港經費，前行政院長蘇貞昌今天在臉書表示，高雄前鎮漁港是台灣最大的遠洋漁港，每年創造至少300億漁業產值。在韓國瑜市長時代，向政院爭取3000多萬，希望用來進行疏濬污泥和改善停車場。（資料照）

2023/08/12 10:36

〔記者鍾麗華／台北報導〕在野陣營持續追打前鎮漁港經費，前行政院長蘇貞昌今（12）日在臉書表示，高雄前鎮漁港是台灣最大的遠洋漁港，每年創造至少300億漁業產值。在韓國瑜市長時代向政院爭取3000多萬，希望用來進行疏濬污泥和改善停車場；蘇貞昌強調，他做事不分黨派，對農委會說：「前鎮漁港這麼重要。要做，就一次做到好！台灣才能跟世界拚！」

蘇貞昌說，已經用了50年的漁港，港不夠深、市場動線不良、污水更無處排放。更讓台灣人不好意思的，是讓外籍漁工只能在路邊洗澡，沒有能好好休息的地方。蔡政府投注81億預算，讓前鎮漁港周邊軟硬體一次到位，改善污水處理，吸引更多觀光客，也提升漁工人權。

蘇貞昌指出，這個建設得到各漁業領袖的支持，他與陳其邁 市長特別到場感謝漁民，也希望他們繼續提供專業的意見，讓台灣漁業再興旺50年。

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