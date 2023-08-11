旅行業不滿未開放兩岸觀光 陸委會：中國拒絕溝通

有旅行社業者對兩岸觀光開放進度不滿，質疑我方未推動兩岸主管部門接觸洽商，陸委會今強調，是中方拒絕回應我方一再提議，由兩岸主管部門直接溝通安排的建議。 （資料照）

2023/08/11 17:58

〔記者鍾麗華／台北報導〕對於中國官方解禁赴美日韓的旅遊團，卻未包含台灣，有旅行社業者對兩岸觀光開放進度不滿，揚言抗爭，質疑我方未推動兩岸主管部門接觸洽商。對此，陸委會今（11）日強調，是中方拒絕回應我方一再提議，由兩岸主管部門直接溝通安排的建議。

陸委會指出，中方於2019年7月31日無預警發布公告，以「鑒於當前兩岸關係」為由，自同年8月1日起暫停中客來台自由行，迄今都未恢復。其後因武漢肺炎疫情，中國方面又宣布自2020年1月24日起，暫停全國旅行社及在線旅遊企業經營團隊旅遊。近幾個月以來，中方分批宣布其旅行社可以經營中國民眾到138個國家旅遊，也另外宣布開放赴香港、澳門旅遊，但還沒有宣布可以前來台灣。

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陸委會表示，疫情趨緩後，政府主張在維護兩岸人民旅遊安全及整體利益情況下，健康有序地重啟兩岸旅遊交流，也一再透過兩岸既有管道及旅行業者向中方提議，在雙方進行溝通安排妥適後，採雙向互惠的方式，循序推動兩岸觀光旅遊交流。

陸委會認為，中方雖在日前宣布，同意開放我方觀光客組團前往中國旅遊，但是卻未同意相對開放中國人民組團來台觀光，也拒絕回應我方一再提議，由兩岸主管部門直接溝通安排的建議。

陸委會表示，我們歡迎中國人民來台觀光旅遊，親身體驗台灣社會及風土民情，仍期待中國方面早日正面回應我方所提雙向互惠的主張，雙方透過既有管道做好妥善安排，早日促成恢復兩岸人民觀光交流活動。

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