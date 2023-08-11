禁團令未解除 陳建仁：還沒接到中國善意回應

行政院長陳建仁（中）今天上午出席台北亞洲國際郵展，會前受訪。（記者陳心瑜攝）

2023/08/11 11:40

〔記者陳心瑜／台北報導〕中國文化和旅遊部昨宣布即起恢復團客赴日、韓、美、德等78個國家或地區旅遊，但不含台灣，兩岸禁團令仍未解除。外界質疑交通部觀光局今年百萬中客、600萬國際觀光客承諾恐跳票，陳建仁表示，有透過適當管道跟中國表達我們的意見，但是如同陸委會所說的，還沒有接到善意的回應

陸委會發言人詹志宏昨在例行記者會說，中共一直不肯開放民眾來台，我方主管機關已透過管道跟對岸表達主張，但到目前為止對方沒有正面回應。

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行政院長陳建仁今天上午出席台北亞洲國際郵展，會前受訪。陳建仁表示，跟大家說一個好消息，根據我們最新統計，目前國外觀光客人數已到340萬，

陳建仁表示，歡迎世界上各國家旅客到台灣、欣賞台灣之美，也有信心，會在今年度達到六百萬國際觀光客目標，這部分謝謝交通部觀光局還有業者一起努力。

他表示，疫情後一直強調健康有序兩岸之間的交流，這樣努力過程當中，一向希望兩岸之間有更好的交流，而且和平對等、彼此尊重務實的情況下，做相關的交流溝通，也表達願意促進兩岸溝通的誠意，舉例來說，我們開放國人到大陸做自由行的旅遊、開放國人到大陸念書，包括相關的這樣的方案也有透過適當管道跟中國表達我們的意見，但是如同陸委會所說的，還沒有接到善意的回應。

行政院長陳建仁（中）今天上午出席台北亞洲國際郵展，會前受訪。（記者方賓照攝）

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