陳建仁：旅外中客優先開放來台 近期定案

行政院長陳建仁今天傍晚在臉書表示，將從恢復旅居中國以外地區的中客來台觀光，優先開始實施，將在近期定案，對外公布相關方案。 （取自陳建仁臉書）

2023/08/11 17:44

〔記者鍾麗華／台北報導〕對於中國官方解禁赴美日韓的旅遊團，卻未包含台灣，行政院長陳建仁今天傍晚在臉書表示，歡迎中客體驗台灣，也願意在對等原則下，兩岸同步恢復觀光旅遊；並可以從恢復旅居中國以外地區的中客來台觀光，成為優先開始實施。政府跨部會一直有在討論政策的細節和執行方式，政府也將在近期定案後，對外公布相關方案。

陳建仁說，今年來台灣觀光旅客人數統計，到昨天為止已經達340萬人次，政府會持續努力，歡迎來自全球各地的旅客，來台灣體驗台灣的美好，「對於今年達成600萬旅客的目標，我們很有信心」。

請繼續往下閱讀...

陳建仁強調，「推動疫後健康有序的兩岸交流是我們的政策方向。我們歡迎中客體驗台灣，也願意在對等原則下，兩岸同步恢復觀光旅遊」；並且可以從恢復旅居中國大陸以外地區的中客來台觀光，優先開始實施。政府跨部會一直有在討論政策的細節和執行方式，「我們也將在近期定案後，對外公布相關的方案」。

總統府發言人林聿禪稍晚也表示，我們歡迎陸客來體驗台灣，也願意在對等原則下，兩岸同步恢復觀光旅遊；並且可以由恢復從第三地來台觀光的陸客，優先開始實施，相關的細節及執行方式，在相關機關會商定案後，近期對外公布。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法