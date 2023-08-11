謝震武罕見嚴肅糾正「民眾黨硬拗言論」 柯粉怒嗆：他是綠的！

民眾黨發言人楊寶楨9日上政論節目針對北部姐妹會活動的爭議進行辯護，但言論當場遭節目主持人謝震武嚴肅糾正，讓柯粉大為不滿怒嗆他是「綠的」。（圖擷取自PTT、本報資料照、圖擷取自「楊寶楨 Christina」粉專，本報合成）

2023/08/11 16:14

〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨5日舉行北部姐妹會活動，欲去除參選人柯文哲的「仇女」標籤，但卻出現舞者組團扮成「空姐」演出，引發各界批評「物化女性、性化空服員」。對此，民眾黨發言人楊寶楨9日上政論節目，辯稱「這件事情真的是有點被連結在一起，完全就是兩件事」，但其言論遭主持人謝震武當場嚴肅糾正，引起眾多柯粉大為不滿，甚至怒嗆「他是綠的」。

楊寶楨9日受邀參加政論節目《新聞面對面》，並針對姐妹會活動表演引起的爭議表達辯護，「我不太理解，為什麼要針對舞團她們決定要跳什麼舞，跟穿什麼衣服？我覺得這件事情真的是有點被『連結』在一起，完全就是兩件事」，然而主持人謝震武聽完後，當場嚴肅直指她在「硬拗」，更強調「政治人物講話不是講給自己聽的」。

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謝震武直言，「我在這個節目講過800次，政治人物講話，是要講給所有老百姓聽的，這個講法能不能被接受，是要經過所有的老百姓（認可）」。同時，他還分析「為什麼柯文哲現在負面聲量會這麼高？」，並指出以柯現在的政治份量，已不是「任何消息都是好消息」的地步，應該是真的好消息才是好消息，「只有剛出道的人才是『任何消息都是好消息』」。

節目片段曝光後，除在臉書、推特、噗浪、PTT等社群平台，引起許多網友熱烈討論，也讓不少柯粉或相關支持者大為不滿，紛紛在網上批評謝震武，甚至還有人在PTT公布一張「黃珊珊應援團」的LINE截圖，宣稱柯粉早就認為謝立場「偏綠」了，「wingman+1」、「假中立真綠側翼」、「很負責的想讓柯文哲難堪」、「他一直都綠的，只是很會裝」、「今年選舉多了好多綠營側翼喔」。

另有少部分支持者提醒，不要特別去出征這名「律師」出身的節目主持人；遭到謝震武糾正的楊寶楨，則在事後於臉書發文稱，感謝各界批評指教，他們未來針對活動環節安排會檢討改進，避免再發生類似爭議，但她又在文末聲稱，「民進黨這波攻擊很惡質，因為波及無辜的舞者團體『認知作戰』退散啦！」。

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