竹市違停與車格規劃問題 引發綠白議員隔空交火

綠白隔空交火！新竹市民眾黨批綠營議員自爆林智堅前市府行政怠惰，綠營議員反諷高虹安不敢回應的交由網軍來檢討市民。圖為不滿的居民在巷弄掛的抗議紅布條。（市議員楊玲宜提供）

2023/08/11 14:01

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市議員楊玲宜昨晚發文指有光華二街居民陳情抗議市府頻在巷弄開單取締，卻不規劃停車格，認為高虹安市府與市民是活在平行時空。對此，新竹市民眾黨議員今天也發新聞稿稱這是綠營議員自爆林智堅前市府行政怠惰，並批難道要等意外發生再來檢討？

楊玲宜今天也再度發文指出，高虹安不敢回應的交由網軍來，再怎麼努力製造輿論假象帶風向，也無法澆熄民眾怨聲四起的怒火。她說，看到眾多留言的網友特別是許多來自外地的朋友，她要表達的是，這個案子沒有人說要在該巷道改黃線設機車格，而是附近其他道路空間較足夠的地方爭取劃設機車格。更強調也沒有人支持違停，她在探討的是為何這些民眾最後被迫違停，要檢討民眾檢討市民嗎？

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新竹市民眾黨議員今天也發佈新聞稿稱民進黨議員楊玲宜指控市府光華二街108巷車輛違停被市府取締一事，呼籲楊玲宜「勿成為違停護航議員」。並提到，北區光華二街108巷是消防局列管之五米巷弄，並劃設黃線禁止停車，經向市警局了解，近期常有110報案及當地民眾自行來電報稱該5米消防巷弄違規停車導致車輛無法通行，警方才會前往取締。

民眾黨稱，楊玲宜提到「住了20多年從沒被開單過，換你高虹安上任就開單不斷」，等於自爆林智堅前市府行政怠惰，認為楊玲宜有義務要為林智堅前市府的行政怠惰向市民道歉。

楊玲宜則反諷指出，從來沒有支持違停，她要強調的是市府要做的應該是認真看背後造成的原因，才是要解決的重點。更提到此事早在5月份她就與當地居民會勘，並試著解決居民的困擾，如今拖到變民怨，且讓市民拉紅布條抗議，市府不去了解民怨的原因，卻派網軍出征及檢討市民，才是民怨四起的主因。

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