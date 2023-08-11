神隱4天被酸見「牛鬼蛇神」柯文哲：見慈濟證嚴上人算嗎?

台灣民眾黨主席柯文哲出席「KP沉浸式上班」第二波募款兌換小物開箱記者會。（記者田裕華攝）

2023/08/11 13:48

〔記者黃皓宸／台北報導〕為選舉資源募款，民眾黨總統參選人柯文哲今上午推出第二波募款小物，由於柯文哲近日已4天沒有公開行程，民進黨立委參選人、台北市議員王閔生昨酸柯這4天可能在忙著見其他「牛鬼蛇神」，呼籲柯盡快出面說明近期爭議。柯文哲今受訪表示，他昨赴慈濟是去見慈濟大家長證嚴上人，質疑連慈濟大家長都被說成是牛鬼蛇神嗎?

柯文哲為參選2024總統大位，繼5月後，今再公布第二波募款小物，包括襪子、T恤、濾掛咖啡、保溫杯等，於明（12）日中午起，啟動小額捐款線上開賣，今現場有大批電子媒體等候柯，柯競辦除了競選總幹事黃珊珊，還有民眾黨現任4位立委邱臣遠、張其祿、陳琬惠、賴香伶共同出席。據了解柯競辦上回首次推的募款小物，短短4天銷售就突破7000萬元，據推估應有破億。

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柯在上週舉辦姊妺後援會後，因造勢場請出模仿空姐舞團遭批「物化女性」，今有媒體問，王閔生說柯4天未公開行程，質疑柯見其他「牛鬼蛇神」；對此，柯文哲表示，昨天他是去見證嚴上人（法師），結果議員說他去見牛鬼蛇神?質疑王閔生連慈濟的大家長都說成是牛鬼蛇神嗎?

柯文哲更批，蔡英文總統都可以2年不出來開記者會，為什麼沒有人去追她採訪，也沒人抗議，強調他是自己把鯊魚（媒體）寵壞。

另對近日仍有對柯的仇女輿論，柯文哲表示，他覺得這就是典型的政治攻擊一條龍，包括側翼、名嘴、網軍帶風向批他，但他還是希望國家的整體國民素質能逐步提高，否則國家都搞這些東西，也難以進步。

柯文哲今受訪表示，他昨赴慈濟是去見慈濟大家長證嚴上人。（記者田裕華攝）

台灣民眾黨主席柯文哲出席「KP沉浸式上班」第二波募款兌換小物開箱記者會。（記者田裕華攝）

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