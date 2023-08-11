學者荊元宙：懦夫博奕 美中軍事衝突升溫

國防大學中共軍事事務研究所副教授兼所長荊元宙撰文表示，美中在「懦夫博奕」的狀況下，軍事衝突可能性增高，美方亟欲建立危機管理機制及設立護欄。（法新社檔案照）

2023/08/11 07:42

〔記者鍾麗華／台北報導〕國防大學中共軍事事務研究所副教授兼所長荊元宙撰文表示，美中在「懦夫博奕」的狀況下，軍事衝突可能性增高，美方亟欲建立危機管理機制及設立護欄。在美國大選前夕，雙方為滿足國內情緒，皆難以放低身段妥協，使此危機變得相當複雜難解，也將間接牽連台海情勢。

荊元宙在陸委會7月的「大陸與兩岸情勢簡報」撰文表示，近數月來，發生數起中國軍事挑釁美國的案例。包括3月因認為美國海軍驅逐艦米利厄斯號（USS Milius）「非法闖入西沙群島領海」而進行驅離；之後在美加軍艦聯合穿越台海期間，中國軍艦鬼切險衝撞美軍「鍾雲號」驅逐艦。

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在空中，去年12 月，一架中國軍機在南海上空近距離逼近美國偵察機，迫使美方緊急迴避飛行；今年 5 月，一架中國殲-16 戰機於南海國際空域，攔截美國空軍 RC-135偵察機時做出危險動作，迫使美國軍機採取閃避措施以避免碰撞。

荊元宙指出，中國軍事船艦和軍機對美軍進行海上空中的對峙與攔截，除了次數逐漸增加外，動作也變得更為挑釁及魯莽，從而使得意外發生的可能性大為增加。美方也認為這些挑釁行動並不僅是執行任務人員片面決定，而是在上級授意下所為。

荊元宙分析，在美中間出現「懦夫博奕」狀況下，越來越可能發生的軍事摩擦或衝突，已成為美方首要關心問題。國務卿布林肯排除萬難訪中，顯示美方對尋求與中國對話的需求強烈，分析最大原因來自於中國近期的軍事挑釁行為。布林肯在今年 6 月訪中時曾表示建立危機管理機制為其訪問的主要目的之一，由此可見美方認為建立危機管理機制及設立護欄的迫切性。

荊元宙強調，美中目前在霸權地位上競爭激烈，在南海及台灣問題上彼此立場差異甚鉅，但同時美中雙方也沒有讓步意願，因此這些議題在短期內甚至長期也根本難以解決，如何避免衝突成為目前重中之重。

荊元宙表示，美中目前最嚴重的衝突來源是軍事上的摩擦，當中國對美國在軍事的反制措施愈趨激烈危險，2001 年的中美EP-3軍機擦撞造成兩國嚴重對立的歷史隨時可能重演。

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