台灣中國形象大不同 吳志中：好不容易建立、更需要維持

駐法代表吳志中接受本報《官我什麼事》訪問。（記者陳宇睿攝）

2023/08/11 10:20

〔記者呂伊萱／台北報導〕駐法代表吳志中2018年起派駐法國，他接受本報《官我什麼事》節目專訪時透露台灣形象近年在法國的變化。吳志中說，法國幾乎24小時都有媒體在談論台灣，都是正面報導，法國社會也了解台灣「被惡霸欺負」。同時台灣的經貿實力、公共衛生、民主自由，讓台灣成為具啟發性的故事。吳志中警示，好不容易建立的形象需要維持，如果台灣突然轉向與習近平的中國在一起，別國會突兀地覺得「過去支持你支持假的嗎」，「就是把別人當笨蛋」。

從COVID-19抗疫經驗、短時間內能生產口罩且援助歐美、到台灣在半導體產業中的重要性等，法國幾乎24小時都有媒體在談論台灣，「大家突然看到了、聽到了台灣，而且大都是正面的報導，也知道台灣每天被惡霸欺負」。

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經貿合作方面，近日台廠輝能規畫在法國敦克爾克落腳，將投資52億歐元打造電動車電池「超級工廠」，更是令法國各界大表歡迎的投資訊息。法國策略研究基金會（FRS）研究員波恩達茲（Antoine Bondaz）就說，台灣一間公司的投資相當於過去25年中國和香港所有公司合計投資總額117億歐元的一半，「但願領導人有意識到這些數據的事實」。

吳志中說，台灣的經貿實力、公共衛生、民主自由，讓台灣成為一個具啟發性的故事。而台灣能見度大開之際，中國因戰狼外交、軍演威嚇、破壞香港民主、新疆勞改營和毀滅西藏文化等等，在法國形象敗壞。

吳志中示警，這是台灣好不容易建立的形象，也需要維持。面對習近平的中國，如果有天台灣突然說「好那我就跟中國在一起了」，別國會覺得「過去支持你支持假的嗎」，「就是把別人當笨蛋，因為我每次幫你也被中國修理，下次就不願意再當冤大頭」。

吳志中強調，他在法國感受到的這些，不是「反中國」，而是我們都希望有一個「和平、健康、對人類有貢獻，不要隨便擴軍、威脅別人，也能尊重不同聲音的中國」，但是現在習近平的中國不是這樣。

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