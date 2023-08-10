台中酒駕死傷暴增5成5冠全台 市府與警局回應了

民間團體質疑台中市酒駕導致死傷件數暴增，圖為去年五月間，黃姓男子酒駕車禍，他沒有受傷，同車女友卻慘死。（警方提供、資料照；本報合成）

2023/08/10 20:08

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今年1-5月酒駕死傷較去年增54.9％ 酒駕防制協會點名台中市不認真防制

〔記者張瑞楨／台中報導〕台灣酒駕防制社會關懷協會今天招開記者會，質疑台中市今年酒駕造成傷亡的件數，比去年同期暴增近五成五，民間團體質疑「誇張」，呼籲市長盧秀燕說明，還要提出有效對策。

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台中市政府新聞局代表盧秀燕回應說，防制酒駕人人有責，市府各局處將與警察局攜手努力，只要查獲一律嚴懲重罰，中市警局則說，中市今年一至五月取締酒駕件數，是六都第2名，酒駕死亡16人，比去年同期減少4人，將持續努力防制酒駕。

台灣今年1月至5月酒後駕車事故死傷，較去年同期增加4.9%，台灣酒駕防制社會關懷協會秘書長高淑真表示，各縣市中，以台中市增加54.9%最高，這是酒駕防制協會從2014年成立至今，從來沒看過的誇張漲幅，也代表台中市今年沒有認真在做酒駕防制，她想問台中市長盧秀燕，台中市到底怎麼了？呼籲盧市長要出面說明，並提出有效的措施防制。

高淑真表示，台中市過往時常佔據酒駕死傷的前3名，不過在2019年至2021年有降到第4名，沒想到今年1月至5月，每個月死傷都暴增，1月至5月較去年同期增加54.9%，過往從未看過這麼誇張的數字，這就代表台中市根本沒有認真在做酒駕防制。

對此，中市政府新聞局回應說，對酒駕強化執法與宣導，只要查獲一律嚴懲重罰，比如依規定公布酒駕與拒測累犯的姓名與照片，另也針對酒駕同乘者提高「連坐罰」金額；同時也要求各餐廳業者，配合宣導代駕服務，各局處聯手防制酒駕，守護市民安全。

中市警局則回應說，今年元旦至五月底，共取締酒駕3519件，件數名列六都第二，同一期間中市酒駕死亡16人，比去年同期20人，減少4人，至於強化執法部分，規劃每月八至十次取締酒駕專案勤務，於酒駕熱點路段區域，「廿四小時全天候」執法，另外，也規劃「溯源專案」，釐清酒駕肇事起因，請餐飲業者協助代客叫車或提供代駕服務。

民間團體質疑台中市酒駕導致死傷件數暴增，圖為去年五月間，黃姓男子酒駕車禍，他沒有受傷，同車女友卻慘死。（警方提供）

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