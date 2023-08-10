陳椒華再爆環保署性騷慣犯考績竟年年甲等 要求行政院收回「金馨獎」

時代力量立委陳椒華今日再度召開記者會，砲轟環保署長張子敬長年包庇性騷擾慣犯李健育，還給李健育考績年年甲等，形同包庇鐵證，不該升任政務委員。（陳椒華國會辦公室提供）

2023/08/10 16:01

〔記者黃靖媗／台北報導〕時代力量立委陳椒華今（10）日再度召開記者會，砲轟環保署長張子敬長年包庇性騷擾慣犯李健育，還給李健育考績年年甲等，形同包庇鐵證，張子敬不該升任政務委員，此外，行政院去年將推動性別主流化績效優良獎勵「金馨獎」頒發給環保署，應該要收回。

陳椒華痛批，張子敬已違反公務員服務法，應該主動請辭，而非忝不知恥地繼續升官當政務委員，而張子敬對環保署之狼李健育一直只有口頭告誡，就是官官相護、縱容權勢性騷的共犯。

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陳椒華表示，行政院的性平考評與性平處也該檢討公開表揚包庇多起性騷案的環保署之不當，建議趕緊收回「金馨獎」獎項，別讓行政院也成為笑話。

陳椒華表示，過去曾有公務員因涉婚外情遭監察院彈劾、涉性騷遭記大過降調處分，而李健育不只是性騷慣犯，也涉婚外情，卻僅調為技監，仍居督察總隊高位。

陳椒華指出，她近日又收到環保署內同仁陳情，稱李健育不只未退出主管的通訊群組，還是「太上總隊長」，沒人敢要要求李健育退群組，而環保署的性平小組，一半以上是與李健育平起平坐的主管，受害人怕性騷案在署內又被搓掉，跟過去一樣不了了之。

陳椒華強調，連要求退群組這種事，環保署內都沒人敢講，更何況是遭權勢性騷的受害者，怎麼敢公開站出來揭發李健育的惡行。

陳椒華表示，環保署以保密為由而不提供過去的調查報告，讓性騷案在官官相護的包庇下，難以窺知調查程序及結果，更難讓加害人受到懲處，她要求，應由外部人員成立獨立調查小組，而非由署內主管佔7成的性平專案小組擔任性騷調查委員。

曾被李健育性騷擾的K小姐也透過書面聲明表示，她4、5年前曾因為執行公務，與李健育一同乘坐高鐵，李健育卻藉此觸摸她的大腿，由於李健育是署內一級長官，她當時難以開口，也沒來得及留下證據，希望能拋磚引玉，讓其他受害者也有勇氣發聲。

立委陳椒華（右二）。（記者羅沛德攝）

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