館長嗆賴品妤「當7年立委只會Cosplay」 徐閉貼賴政績打臉

民進黨立委賴品妤。（資料照）

2023/08/10 15:21

〔即時新聞／綜合報導〕「館長」陳之漢近日與民進黨立委賴品妤槓上，先是稱賴是物化動漫，接著又嗆賴「當了7年立委」毫無存在感，身為年輕人卻沒幫年輕人講話，根本只是在「Cosplay立委」，對此知名女性主義者徐閉PO出賴品妤的政績打臉，直言「歡迎館長追蹤賴品妤的粉專，她真的發了很多「賴品妤做了什麼」的專業文章。」

徐閉在臉書PO文表示，賴品妤雖然立委只當3年，但「汐東捷運」終於上網招標，期間甚至不斷監督交通部和國發會核定這條線，甚至每週打電話給交通部盯進度，還爭取了國道一號增設康寧街南入匝道工程，緩解汐止人的塞車之苦。

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徐閉指出，汐止人詬病的最恐怖車站「汐科車站」改善工程，也是賴品妤爭取到八千多萬經費改善汐科車站的月台並增加出口，還去煩台鐵加開班次，每日增加13班區間快車加停汐科站，讓通勤族可以真的搭火車上下班，不必因為車站太危險班次太少開車忍受塞車之苦。

徐閉續指，賴品妤也是替汐止爭取到最多學校補助的中央立委，有10所學校的校舍、廁所和操場都因為品妤爭取到的九千萬經費，因此可以全面大更新，推動白匏湖運動園區和社宅，這個園區除了有社會住宅和長照中心外，大家期盼的棒球場、韻律體操場地還有滑板練習場，都會在這個園區實現，讓汐止成為更適合年輕人養兒育女、生根茁壯的好地方，而館長卻只在意賴品妤當立委之前的cosplay，真的讓人覺得很遺憾。

徐閉在文末直言「你們如果覺得我是跟品妤有私交才寫這篇，不如也去請黃國昌的朋友寫一篇黃國昌當立委四年為選區做了什麼啊，我等著看。我這篇也才列出汐止區而已，館長可能就看不完了？歡迎館長追蹤賴品妤的粉專，她真的發了很多「賴品妤做了什麼」的專業文章。」

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