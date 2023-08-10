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柯文哲空姐團爭議柯媽喊「沒做壞事」 林靜儀：成年人不用爸媽出來

柯文哲「北區姊妹台灣選哲之友會」找來性感舞者扮成空服員跳舞炒熱氣氛，引發軒然大波。（資料照）

柯文哲「北區姊妹台灣選哲之友會」找來性感舞者扮成空服員跳舞炒熱氣氛，引發軒然大波。（資料照）

2023/08/10 14:51

〔記者陳政宇／台北報導〕民眾黨日前邀請空姐熱舞團到北部姊妹會活動，挨批物化女性；台灣民眾黨主席柯文哲的母親何瑞英今（10）日緩頰稱，柯沒做壞事，面對批評沒關係，不要理會就好。對此，民進黨立委林靜儀諷刺，成年人出社會這麼久了，找工作過程不用自己的爸媽出來。

柯文哲「仇女」爭議不斷，民眾黨5日舉辦「北區姊妹台灣選哲之友會」成立茶會，活動邀請穿著空服員造型的舞團跳舞，再度引發「物化女性」批評。何瑞英今表示，柯文哲沒做壞事情，雖然面對批評，不過沒有關係，不要理會就好，也不要回應。

對此，林靜儀今日受訪直言，不要再讓媽媽出來回應事情了，我們這個年紀，成年人出社會這麼久了，在找工作的過程中，不用自己的爸媽出來。

她表示，柯文哲過去長期以來對多元價值，以及社會的不同處遇者，例如社經地位、教育程度、職業、學生職涯等，都只有非常單一的標準，同樣當面對性別，柯對於女性也只有非常單一的認知。

她說，很多民眾黨人說這項活動是要幫柯文哲過生日，這種根本是「皇帝選妃」，建議柯好好道歉，民眾黨真的沒想到這是不適合的，不需要辯解這麼久。

林靜儀也強調，每個政治人物都會犯錯，但問題是，柯文哲犯錯也不好好道歉，民眾黨就算犯錯也不改過，一個不檢討、不改過的政治人物，才是民主政治中讓人擔憂的部分。

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