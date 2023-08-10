為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

柯文哲姐妹會空服員爭議 柯媽：柯文哲沒做壞事

民眾黨主席柯文哲姐妹會穿空服員表演的爭議，柯媽何瑞英今天在新竹市關帝廟上香時表示：柯文哲沒做壞事，面對批評，不要回應就好了。（記者洪美秀攝）

民眾黨主席柯文哲姐妹會穿空服員表演的爭議，柯媽何瑞英今天在新竹市關帝廟上香時表示：柯文哲沒做壞事，面對批評，不要回應就好了。（記者洪美秀攝）

2023/08/10 14:40

〔記者洪美秀／新竹報導〕民眾黨北區姊妹台灣選哲之友會日前舉辦茶會時，因有身穿空服員造型服裝的舞群跳舞，引發外界各方的批評，對柯文哲「仇女」及「厭女」的標籤更難撕掉，且被批物化女性。對此，柯文哲母親何瑞英今天在新竹市關帝廟上香時，對媒體詢問此事，何瑞英說，柯文哲沒做壞事，面對批評，沒有關係，不要理會就好。

民眾黨主席柯文哲日前挨批「仇女」，雖極力澄清及想撕掉此標籤，卻在5日舉辦「北區姊妹台灣選哲之友會」成立茶會時，邀請穿著空服員緊身短裙造型的舞團跳舞，引來各界批評聲浪，也讓柯文哲難以撕掉仇女的標籤。

何瑞英今天接受媒體聯訪表示，對此事件她也不知道在活動中舞團會穿這樣風格的衣服表演，但都是為熱鬧活動，且其他政黨在辦造勢活動，也會有設計的造型衣服來穿或表演。

何瑞英說，柯文哲沒有做壞事情，雖然面對批評，不過沒有關係，不要理會就好，也不要回應。她說，她很清楚柯文哲是認真努力的孩子，但看到柯文哲被批評，她身為母親還是感到很不捨。

今天到新竹關帝廟祈福上香，何瑞英說，日前腳有點不太舒服，最近休養後有比較好，過往她也都會出來拜拜，四處走走。而今天是農曆6月24日為關聖帝君聖誕，普天宮及新竹關帝廟舉辦祝壽活動，市長高虹安及副市長蔡麗清分別前往普天宮及新竹關帝廟參香祈福，循古禮向關聖帝君祝壽致意。

但特別的是何瑞英今天到新竹關帝廟祈福，由小草挺身公義聯盟發言人陳立基等人陪同，高虹安和民眾黨市議員李國璋與宋品瑩等人則到普天宮上香；並未到關帝廟，改由副市長蔡麗清代表市府到關帝廟上香，柯媽身邊都沒有在地議員陪同，似乎有避開的意味，也引發外界高虹安不願跟柯文哲媽媽同台的聯想。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
嘉義選哲之友會總會長被爆有前科 柯辦：還在審核中
2023/08/10 14:13

嘉義選哲之友會總會長被爆有前科 柯辦：還在審核中
柯文哲被酸五鬼搬運美化債務 柯辦︰數字來自審計部報告
2023/08/10 13:34

柯文哲被酸五鬼搬運美化債務 柯辦︰數字來自審計部報告

FIT鞏固核心基群
民進黨：柯文哲五鬼搬運濫用二備金 侯友宜拿前瞻炫耀竟失憶
2023/08/10 11:56

民進黨：柯文哲五鬼搬運濫用二備金 侯友宜拿前瞻炫耀竟失憶
柯文哲參選2024總統？柯媽媽又說話了
2020/07/19 21:06

柯文哲參選2024總統？柯媽媽又說話了

「時間 啟動」 韋禮安以時間創造價值
政治今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播