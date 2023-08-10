柯文哲姐妹會空服員爭議 柯媽：柯文哲沒做壞事

民眾黨主席柯文哲姐妹會穿空服員表演的爭議，柯媽何瑞英今天在新竹市關帝廟上香時表示：柯文哲沒做壞事，面對批評，不要回應就好了。（記者洪美秀攝）

2023/08/10 14:40

〔記者洪美秀／新竹報導〕民眾黨北區姊妹台灣選哲之友會日前舉辦茶會時，因有身穿空服員造型服裝的舞群跳舞，引發外界各方的批評，對柯文哲「仇女」及「厭女」的標籤更難撕掉，且被批物化女性。對此，柯文哲母親何瑞英今天在新竹市關帝廟上香時，對媒體詢問此事，何瑞英說，柯文哲沒做壞事，面對批評，沒有關係，不要理會就好。

民眾黨主席柯文哲日前挨批「仇女」，雖極力澄清及想撕掉此標籤，卻在5日舉辦「北區姊妹台灣選哲之友會」成立茶會時，邀請穿著空服員緊身短裙造型的舞團跳舞，引來各界批評聲浪，也讓柯文哲難以撕掉仇女的標籤。

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何瑞英今天接受媒體聯訪表示，對此事件她也不知道在活動中舞團會穿這樣風格的衣服表演，但都是為熱鬧活動，且其他政黨在辦造勢活動，也會有設計的造型衣服來穿或表演。

何瑞英說，柯文哲沒有做壞事情，雖然面對批評，不過沒有關係，不要理會就好，也不要回應。她說，她很清楚柯文哲是認真努力的孩子，但看到柯文哲被批評，她身為母親還是感到很不捨。

今天到新竹關帝廟祈福上香，何瑞英說，日前腳有點不太舒服，最近休養後有比較好，過往她也都會出來拜拜，四處走走。而今天是農曆6月24日為關聖帝君聖誕，普天宮及新竹關帝廟舉辦祝壽活動，市長高虹安及副市長蔡麗清分別前往普天宮及新竹關帝廟參香祈福，循古禮向關聖帝君祝壽致意。

但特別的是何瑞英今天到新竹關帝廟祈福，由小草挺身公義聯盟發言人陳立基等人陪同，高虹安和民眾黨市議員李國璋與宋品瑩等人則到普天宮上香；並未到關帝廟，改由副市長蔡麗清代表市府到關帝廟上香，柯媽身邊都沒有在地議員陪同，似乎有避開的意味，也引發外界高虹安不願跟柯文哲媽媽同台的聯想。

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