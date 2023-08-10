「救總」被認定國民黨附隨組織禁處分財產 請求撤銷處分敗訴

行政院黨產會認定中華救助總會為國民黨附隨組織，名下公告現值8億餘元不動產須全部移轉國有。圖為救總須移轉國有不動產標的。（資料照，黨產會提供）

2023/08/10 13:22

〔記者張文川／台北報導〕不當黨產處理委員會2020年9月認定戒嚴時期曾發起「1人1元救濟大陸饑餓同胞捐款」、徵收「影劇票附捐」的「中華救助總會」是中國國民黨的附隨組織，其財產為不當黨產，並禁止處分不當取得的財產，並限期申報財產。救總不服，打行政訴訟請求撤銷處分，台北高等行政法院今認定黨產會處分無誤，判救總敗訴。可上訴。

黨產會並於2021年3月處分救總名下的不動產應直接移轉為國有，包括土地3329坪、建物4318坪、車位349坪，而救總自1961年起，向民眾募款收取「1人1元救濟大陸饑餓同胞捐款」，餘款3425萬元台幣、外國捐款75萬美元，原本存於中央銀行專戶，2006年卻被救總領走，一併要求救總移轉國有。救總2021年曾聲請停止執行，但已被法院駁回確定。

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1950年4月4日救總以「中國大陸災胞救濟總會」之名成立，1991年向內政部申請更名為「中國災胞救助總會」，2000年再更名為「中華救助總會」。黨產會舉行聽證後，認定救總曾受國民黨實質控制人事、財務及業務經營，且不是以相當對價轉讓才脫離國民黨實質控制，因此於2020年9月22日認定救總是國民黨的附隨組織，禁止處分不當取得的財產，並於40天內申報財產。救總不服，提訟請求撤銷。

北高行審理後，以三大理由認定黨產會的處分合法，一是聽證程序合於黨產條例規定，二是救總確實曾由國民黨實質控制其人事、財務及業務經營，為其附隨組織，三是救總並非以相當對價轉讓而脫離國民黨的實質控制。

合議庭指出，救總成立之時，是蔣中正行黨國體制、以黨領政，並指示國民黨中央成員籌備成立，其時任理事長谷正綱須向國民黨總裁蔣中正報告，對選任的理監事成員更負有糾正、除名之責，可見救總人事受到國民黨的實質控制。

北高行指出，依國民黨中央委員會歷來的會議紀錄，黨多次對救總指派業務，並對其業務表示意見，可證是從屬於國民黨的工作組織；雖然救總所獲經費泰半是政府撥給，但這是黨國體制、以黨領政所致；「影劇票附捐」實質上是由國民黨決定，其財務從屬於國民黨。救總的人事任免、財務運作、業務經營等，實質上都是依國民黨意志為決定，具有實質支配關係，確實是國民黨的附隨組織。

北高行認為，我國於1987年解嚴，1991年終止動員戡亂時期，及至2000年政黨輪替以來，國家體制逐漸回歸自由民主憲政秩序，國民黨無從繼續實行黨國體制、以黨領政，弱化對救總的支配、管領力，而使救總脫離國民黨實質控制，救總已於2001、02年間脫離國民黨實質控制。

判決結論指出，雖然救總是以公益為目的的社團，但仍可能實質擁有不當取得的財產，而救總脫離國民黨實質控制時，不曾與國民黨進行結算，顯非以相當對價轉讓，因此符合黨產條例規範的對象，黨產會依法處分，並無違誤，救總的主張無理由，駁回其訴。可上訴。

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