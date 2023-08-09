新黨爆賴惠員涉論文抄襲 稱賴清德若不查就是打假球

新黨立委參選人游智彬（右二）與支持者9日在民進黨中央黨部前，舉行「直球對決賴清德 再踢爆立委賴惠員學倫案」記者會。（記者廖振輝攝）

2023/08/09 17:04

首次上稿12:53

更新時間17:04（新增中正大學回應）

相關新聞

碩士論文遭爆抄3本 賴惠員：靜待調查結果希望各界不要政治操作

請繼續往下閱讀...

綠委賴惠員碩士論文被控抄襲 中正大學：立案調查中

〔記者黃皓宸、陳政宇、蔡宗勳／台北報導〕新黨桃園市中壢區立委參選人游智彬今上午於民進黨中央黨部前舉行記者會，指控民進黨主席、總統參選人賴清德包庇現任台南市立委賴惠員涉碩士論文抄襲。游痛批，賴惠員的中正碩士論文，經比對似抄襲另3位學生論文「1本抄3本!」質疑賴清德對黨內論文抄襲若持續無所作為就是打假球，最後游也將4本論文遞交至民進黨中央，希望賴清德詳加查閱。

對此，賴惠員回應，中正大學已就她的學論案進行調查，一切靜待中正大學調查結果，希望各界不要進行任何政治操作。

中正大學則表示，目前審查小組已立案調查，結果未出爐之前，不便評論。

游智彬今在記者會上出示賴惠員撰寫的中正大學政治所碩士論文，稱經比對後有多處涉明顯抄襲，１本抄3本，重複比例最高達36.8%，這有符合學倫的高道德標準嗎？

游智彬舉證，賴惠員碩士論文涉抄襲部分，經比對論文第91至92頁在談國家認同取向，共725字完全抄自同系所學長高生論文第35至36頁，另第118至119頁經濟評估取向兩頁，共645字完全抄自高生的第106至107頁，第95頁也抄自高生第46頁，竟連錯字都一樣；再者，第10頁其中有226字居然完整抄襲東海劉生95學年碩士論文摘要說明，這樣的論文國立中正大學竟也通過。

游智彬質疑，賴清德根本不敢查下去，賴清德若不敢徹底查辦，還談什麼學倫高標準，是高到什麼程度？呼籲賴清德針對民進黨內學倫問題不要閃躲，請直球對決！

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法